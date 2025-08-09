El Atticgo Elche se lleva al trofeo Festa d'Elx

El Atticgo Elche se ha llevado este sábado el trofeo Festa d'Elx, al imponerse por 24-20 al Morvedre, en un derbi autonómico con dos partes bien diferenciadas, una para cada equipo. Las valencianas fueron superiores en el primer acto, yéndose a vestuarios con cinco goles de ventaja, y las ilicitanas arrollaron en la segunda mitad para quedarse con su torneo veraniego y sumar así su primer triunfo de pretemporada.

Menos de un día después de medirse al Costa del Sol Málaga (derrota por 19-23), el conjunto dirigido por Joaquín Rocamora saltaba a la pista, notando ese cansancio acumulado en los primeros minutos de choque. Las valencianos lo aprovecharon para abrir pronto una brecha de cuatro goles, renta que más o menos se mantuvo hasta el descanso pese a los intentos locales por reaccionar. La máxima llegó a ser de siete (10-17) al inicio de la segunda parte, momento en el saltaron las alarmas franjiverde.

Con un mayor acierto en ambas áreas y el buen hacer de Morales bajo palos, el Atticgo Elche igualó la contienda con un parcial de 6-0 que se repetiría poco después, tras un nuevo amago de escapada visitante. Martín-Buro fue la encargada de voltear el marcador (21-20), en una racha que ya no tuvo fin hasta la conclusión del choque.