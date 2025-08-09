Balonmano
El Atticgo Elche se lleva al trofeo Festa d'Elx
Las franjiverdes se impusieron al Morvedre por 24-20 con una remontada en la segunda parte
El Atticgo Elche se ha llevado este sábado el trofeo Festa d'Elx, al imponerse por 24-20 al Morvedre, en un derbi autonómico con dos partes bien diferenciadas, una para cada equipo. Las valencianas fueron superiores en el primer acto, yéndose a vestuarios con cinco goles de ventaja, y las ilicitanas arrollaron en la segunda mitad para quedarse con su torneo veraniego y sumar así su primer triunfo de pretemporada.
Menos de un día después de medirse al Costa del Sol Málaga (derrota por 19-23), el conjunto dirigido por Joaquín Rocamora saltaba a la pista, notando ese cansancio acumulado en los primeros minutos de choque. Las valencianos lo aprovecharon para abrir pronto una brecha de cuatro goles, renta que más o menos se mantuvo hasta el descanso pese a los intentos locales por reaccionar. La máxima llegó a ser de siete (10-17) al inicio de la segunda parte, momento en el saltaron las alarmas franjiverde.
Con un mayor acierto en ambas áreas y el buen hacer de Morales bajo palos, el Atticgo Elche igualó la contienda con un parcial de 6-0 que se repetiría poco después, tras un nuevo amago de escapada visitante. Martín-Buro fue la encargada de voltear el marcador (21-20), en una racha que ya no tuvo fin hasta la conclusión del choque.
Ficha del partido
Atticgo BM Elche (10+14): Nicole Morales y Teresa Antón (porteras), Paula Agulló (4), Lisa Oppedal (3), Patricia Méndez, Clara Gascó (1), Andrea Segarra, Zaira Benítez (5), Claudia Coves, Esther Martín-Buro (2), Paola Bernabé, Eva Pérez, Lidia Trinidad Bomabá, Rosa Armenteros (1), Carmen Figueiredo (4), Noelia Solla (4).
Club BM Morvedre (15+5): Paola Santos y Andrea Asín (porteras), Martina Catalá (1), Martina Mazza (4), Khaddija Lafsahi, Lilly Torok (1), Laura Albal, Andrea Pérez (1), Rebeca López (2), María Pérez (2), Sara Palanques (3), Mar Navarro (1), Andrea Claramonte (1), Ángela Alpuente, Lucía Gámez, Lucía Julve (4).
Árbitros: Gaspar Cabrero Montero y Adrián Simón Albero (Comité valenciano). Excluyeron a Clara Gascó por parte del Atticgo BM Elche y a Lilly Torok, Andrea Mazza y María Pérez por parte del Club BM Morvedre.
Parciales cada cinco minutos: 1-3 / 3-5 / 5-8 / 6-11 / 8-11 / 10-15 (descanso) 11-17 / 15-17 / 16-19 / 17-20 / 22-20 / 24-20 (final).
Pabellón: Esperanza Lag (Elche) ante 200 espectadores.
Suscríbete para seguir leyendo