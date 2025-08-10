La selección española de voleibol llega a Alicante para cerrar la fase clasificatoria ante Suiza
El combinado dirigido por Hubert Henno disputa este miércoles en el Pedro Ferrándiz su último partido, sin opciones para el Europeo 2026, y con entradas populares desde 5 euros
La selección española de voleibol masculino aterriza este domingo en el aeropuerto de Alicante para afrontar contra Suiza su último compromiso de la fase clasificatoria para el Campeonato de Europa 2026. El partido tendrá lugar el próximo miércoles 13 de agosto a las 19:30 horas, en el Centro de Tecnificación Pedro Ferrándiz.
El conjunto nacional, entrenado por el francés Hubert Henno, llega sin opciones de clasificarse para la cita continental del próximo año tras caer este sábado en Suecia por 3-1. Para el encuentro de esta semana en Alicante, las federaciones Española y de la Comunidad Valenciana han fijado precios populares: 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 18 años, disponibles en las páginas web de ambas entidades.
La convocatoria reúne a jugadores que compiten en algunas de las principales ligas internacionales, como Augusto Colito (CRM Corona Brasov, Rumanía), Víctor Rodríguez (WWK Volleys Herrsching, Alemania), Álvaro Gimeno (Lindemans Aalst, Bélgica), Jordi Ramón (Cisterna, Italia), Miquel Ángel Fornés (VC Greenyard Maaseik, Bélgica) y Andrés Villena (Uijeongbu KB Insurance S, Corea).
Alicante, en el mapa del voleibol
El Pedro Ferrándiz se ha convertido en un escenario talismán para el voleibol español. En junio, el combinado femenino disputó allí un triangular de la European Golden League ante Croacia (3-1) y Suecia (1-3), con llenos en ambas citas. Las "leonas del voley" batieron entonces el récord nacional de asistencia a un partido de un equipo nacional, una marca que ya habían establecido en 2022 también en Alicante.
