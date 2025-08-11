La Federación Española pone fin a la etapa Tomé como seleccionadora y nombra a Sonia Bermúdez

Montse Tomé deja de ser la seleccionadora de España. La entrenadora asturiana cierra dos años en el banquillo del combinado nacional después de que la Federación haya decidido no renovarle el contrato en la reunión de la directiva de la RFEF que se ha celebrado este lunes en Las Rozas.

Como ya avanzó EL PERIÓDICO hace dos semanas tras la final de la Eurocopa donde España cayó contra Inglaterra, el relevo de Montse Tomé en el banquillo de la selección española es inminente. Tras la Eurocopa, este medio ya relató la insatisfacción por parte del vestuario con la entrenadora tras lo sucedido en la final. Pese a que esta Eurocopa ha dejado claro cuál es el potencial de esta selección y todo lo que está capacitada de hacer, la figura de la seleccionadora volvía de Suiza tocada (casi) de manera definitiva con errores en las decisiones tomadas sobre todo en la final. A los argumentos para dar paso a una nueva etapa en el banquillo de la selección se le suma el papel decepcionante de España en los Juegos Olímpicos del verano pasado en París, donde España terminó cuarta, ya dejó a la seleccionadora tocada, pero la Eurocopa disputada en Suiza era el escenario donde debía demostrar que puede liderar esta selección. No ha sido así.

Tomé deja de ser la seleccionadora 20 días antes de que se terminara su contrato el 31 de agosto. Cierra así dos años desde que cogiera las riendas tras la destitución de Jorge Vilda tras el Mundial y el Caso Rubiales. Fue una manera de dar continuidad al proyecto, pese a las demandas de las futbolistas de aire nuevo. Aunque de inicio huboo cierta tensión, esta se ha ido rebajando con los meses, dandose al final de su etapa en el banquillo un clima positivo reconocido por muchas de las jugadoras.