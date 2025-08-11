El Lucentum mantiene su apuesta por dar continuidad con la renovación de Aris

Sebastian Aris (Viborg (Noruega), 1995) seguirá como director de juego del Lucentum Alicante en la temporada 2025/26. El club de baloncesto y el base danés han llegado a un acuerdo para prolongar su vinculación por un curso más de quien llegó al Pedro Ferrándiz el pasado mes de noviembre, con la campaña ya empezada.

El internacional con la selección de Dinamarca se erigió como uno de los pilares sobre los que Rubén Perelló rearmó un vestuario que marchaba rumbo a la Segunda FEB. Sus estadísticas la pasada temporada fueron 6,8 puntos, 2 rebotes y 1,6 asistencias por partido, alternando en la base de la jugada con Jordan King.

A unos meses de alcanzar los 30 años, Aris cuenta con una dilatada experiencia en el baloncesto europeo e internacional. El base ha jugado en Dinamarca (Bakkem Bears y Svendborg Rabbits), Hungría (Kaposvári KK) y Suecia (Malbás), además de cruzar el charco en 2021 para recalar en el Saskatchewan Rattlers canadiense.

Con su renovación, el Lucentum cierra la posición de base junto a la reciente incorporación del dominicano Mike Torres. Aris se convierte en la séptima pieza del vestuario dirigido por Rubén Perelló junto al citado Mike Torres (base), Jean-Marc Mwema (escolta), Álex Jordá (escolta), Brad Davison (escolta), Kevin Larsen (pívot) y Jordan Walker (escolta y base),