Las medallas de la Maratón Internacional Elche-Alicante tendrán las siluetas de la Dama y la Cara del Moro

La 1ª Maratón Internacional Elche-Alicante 42K, organizada por el Club Atlético Montemar y que partirá el 30 de noviembre desde las inmediaciones del Palacio de Altamira ilicitano, incorpora en las medallas las siluetas de la Dama de Elche y la Cara del Moro. La parte posterior de las preseas deja espacios para que los participantes puedan grabar sus nombres y el tiempo conseguido en los 42,196 kilómetros de la prueba.

La carrera ya cuenta con más de 3.500 inscritos provenientes de más de 40 países. Desde la organización esperan llegar a los 5.000 participantes en las próximas semanas para así cerrar el capítulo de inscripciones. Las inscripciones se pueden formalizar en la web oficial de la carrera, en este enlace. Gran Bretaña, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, y Estados Unidos son, hasta el momento, los países con mayor número de inscritos.

En el caso de España, éstas son las provincias: Madrid -la mayoritaria-, Albacete, Almería, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Lérida, Murcia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El recorrido de la I Maratón Internacional Elche-Alicante es prácticamente llano. El punto más elevado, si se puede considerar de este modo, estará en Elche (80 metros sobre el nivel del mar). Desde allí, y en ligero descenso, se llegará hasta Ciudad de la Luz (0 metros sobre el nivel del mar), para seguir llaneando hasta la meta situada en el Muelle 12 del puerto de Alicante, en la zona Ocean Race.

Los 42 kilómetros se distribuyen así: once por el centro urbano de Elche, 20 kilómetros en el tramo comprendido entre ambas ciudades, y los últimos once por el casco urbano de Alicante.

Se pondrá también en disputa el Campeonato Autonómico de Maratón, que desde el pasado 10 de junio figura en el calendario de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana. Este campeonato se ponía en juego, en los últimos años, en la Maratón de Valencia.