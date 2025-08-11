La prueba deportiva sobre arena más antigua de España se disputa el 15 de agosto en El Campello

La prueba deportiva sobre arena más antigua de España volverá a reunir en El Campello este viernes 15 de agosto a atletas de toda la geografía nacional. Se trata del Cross del Amanecer, uno de los eventos deportivos más esperados de la temporada, organizado por el Grupo Brotons, con la colaboración del Ayuntamiento de El Campello y el Colegio Salesianos, absolutamente consolidado y cita imprescindible para los amantes del running.

El cross tiene muchos seguidores por su trazado: un recorrido de 7 kilómetros por la arena de la Playa de Muchavista, exactamente desde el Rincón de la Zofra hasta la oficina de información turística. La salida será a las 8 de la mañana, lo que ofrece una oportunidad única de disfrutar de las primeras luces del día mientras se compite en un entorno natural.

Despliegue de efectivos

Este año habrá dos ambulancias (al principio y al final del recorrido, seguro médico y de responsabilidad civil para todos los participantes y premios masculino y femenino en todas las categorías, que van desde la infantil hasta la de mayores de 70 años. La carrera se desarrollará bajo la supervisión del Policía Local (por el paseo y por la arena), y efectivos de Protección Civil, hasta que los corredores (como es habitual), acaban con una zambullida en el mar. Después, en los jardines del Colegio Salesianos se procederá a la entrega de trofeos y a las pruebas para los menores, que ya suman 108 inscritos.

Presentación oficial de la prueba en El Campello / Información

En la presentación del evento han participado este lunes el alcalde, Juanjo Berenguer, y el concejal de Deportes, Marcos Martínez. Para el primer edil, se trata de “una prueba muy consolidada, que celebramos dese el pasado siglo, y que considero un ejemplo de diversificación de actividades también en época veraniega, de máxima afluencia de visitantes". Marcos Martínez, por su parte, ha destacado la participación en la prueba de varios departamentos municipales, como Playas, Servicios y Mantenimiento y Seguridad.