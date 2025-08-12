El Atticgo ya conoce los horarios de la Ronda 2 de la EHF European Cup

El Atticgo BM Elche ya conoce las fechas y horarios en las que afrontará su debut en la EHF European Cupo 2025/2026. El equipo franjiverde jugará ante el HC DAC Dunajská Streda el partido de ida de la Ronda 2 el domingo 28 de septiembre, desde las 11:30 horas, en el pabellón Esperanza Lag; mientras que el partido de vuelta de la eliminatoria se disputará siete días más tardes en tierras eslovacas, el domingo 5 de octubre, desde las 19:00 horas (CET) en el City Sports Hall Dunajská Streda.

Joaquín Rocamora, entrenador del Atticgo BM Elche, dejó claro tras el sorteo de la primera eliminatoria que “no hemos tenido suerte ninguno de los dos equipos, es uno de los favoritos de la competición”. El oriolano recordaba sobre el conjunto eslovaco que “siempre que ha jugado la EHF European Cup ha llegado a rondas finales. Tiene un nivel parecido al MSK Iuventa Michalovce, que ha hecho semifinales y final en las últimas temporadas, y tiene gente que conoce nuestro balonmano. Es un rival muy complejo”.

El técnico franjiverde destacaba que “ellas también pensarán algo similar a nosotras. Con tantos rivales que había les habría gustado evitarnos, como nosotras a ellas, en rondas tan tempranas pero el sorteo así lo ha decidido y vamos a prepararnos para afrontar la eliminatoria con las máximas garantías posibles. Será una eliminatoria muy compleja, pero estamos seguras de que la gente vendrá al Esperanza Lag a ayudarnos y que daremos una buena imagen” reflexionaba el responsable del banquillo del Atticgo BM Elche.

Campeón Liga MOL

El HC DAC Dunajská Streda se ha clasificado para disputar la EHF European Cup tras ser campeón de la Liga MOL femenina (equipos eslovacos y checos), en la que, en la fase posterior, sólo entre equipos eslovacos, quedó tercero. El rival franjiverde ha sido también durante el pasado curso el vencedor de la Slovakia Cup Women, en la que se deshizo en la final por 33-28 del MSK Iuventa Michalovce el pasado mes de marzo. El pasado curso disputaron la Ronda 2 de la EHF European League Women en donde cayeron ante el SCM Ramnicu Valcea (52-61).