Boubacar Coulibaly refuerza el juego interior del Lucentum
El pívot llega desde el Peperdinne Wanes de la NCA
Boubacar Coulibaly ha firmado su contrato con el HLA Alicante y se convierte en la octava pieza del nuevo proyecto lucentino. Coulibaly es un pívot de 2,07 de altura que proviene de la NCAA, donde ha jugado las últimas tres temporadas con Pepperdine Wawes. El nuevo "center" del Lucentum Alicante ha promediado 9,4 puntos, 6,7 rebotes y 1,6 tapones por encuentro. Coulibaly ha sido un jugador referente en su equipo con 26,5 minutos de juego en la última temporada en la Liga Universitaria.
Nacido en Bamako, Mali, también militó en USC Trojans las temporadas 20/21 y 21/22 y se formó en San Gabriel Academy Hight School.
Boubacar refuerza el juego interior lucentino. Es un pívot atlético, con capacidad de intimidación y buen reboteador. Es la segunda pieza del juego interior alicantino, tras la renovación de Kevin Larsen. Boubacar se suma al proyecto dirigido por Rubén Perelló que ya cuenta con Mike Torres, Sebastian Aris, Jordan Walker, Brad Davison, Álex Jordá, Jean-Marc Mwema y Larsen.
