El “dakariano” Joan Pedrero dirigirá el I Curso Motos Off-Road La Nucía.

El I Curso de Conducción Off Road para motos tendrá como monitor al dakariano Joan Pedrero, piloto de motos de Rally Raid y enduro con amplia experiencia (14 participaciones en el Dakar). Este Trail Camp La Nucía 2025 se desarrollará el fin de semana del 12 al 14 de septiembre en “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

Este I Curso de Conducción Off Road con Joan Pedrero está organizado por el Club Off Road La Nucía con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía. La presentación de este Trail Camp contó con la presencia de Baptiste Llorens, Xavi Fracés y Jacinto Llorens del Club Off Road La Nucía, Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Durante un fin de semana intensivo (del 12 al 14 de septiembre), este curso está diseñado para motos maxi trail y combina sesiones prácticas, teoría aplicada y ejercicios controlados para que avances a tu ritmo, con seguridad y diversión. El Trail Camp está dirigido por el dakariano Joan Pedrero, piloto de motos de Rally Raid y Enduro con una amplia experiencia profesional (14 participaciones en el Dakar) y formativa.

Las personas inscritas aprenderán a dominar el cuerpo y la moto sobre tierra, gestionar pesos, superar obstáculos, trazar mejor en curvas, controlar frenadas en superficies sueltas y mucho más. Está diseñado tanto para principiantes como para pilotos de moto off road que quieran perfeccionar.

Inscripciones

Las inscripciones están abiertas ya en la página web, en este enlace, y las plazas son limitadas. El curso se desarrolla en “La Nucía, Ciudad del Deporte”, en un espacio equipado para la práctica y formación off road. La base está en el CEM Captivador, donde estará el alojamiento en su Albergue y desde donde se coordinarán todas las actividades.