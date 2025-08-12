Miguel Santoyo: el talento ilicitano que volverá a brillar en Europa sobre ruedas

En el mundo del patinaje artístico inline, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Miguel Santoyo Aldeguer. Este joven talento de la Comunidad Valenciana ha sido convocado oficialmente por la Real Federación Española de Patinaje para formar parte del equipo que competirá en el Campeonato Europeo de Patinaje Artístico en Línea, que se celebrará del 2 al 13 de septiembre en Trieste, Italia.

No es la primera vez que Miguel se enfrenta a un reto de esta magnitud. En 2024, ya dejó una huella imborrable al coronarse campeón de Europa en la categoría Juvenil. Ahora, con más experiencia y una madurez deportiva evidente, Miguel da el salto a la categoría Junior, dispuesto a demostrar que su éxito no fue una casualidad, sino el fruto de años de disciplina y pasión.

Este 2025 ha sido un año de grandes transformaciones para él. Tras un cambio de rumbo en su carrera, Miguel se ha incorporado al Club CD Santa Teresa de Alicante, donde ha encontrado un entorno ideal para crecer aún más como deportista. Bajo la dirección de las entrenadoras Tania y Arántzazu Aliaga Beneyto, Miguel ha intensificado su preparación con un programa diseñado específicamente para esta importante cita internacional.

Su camino hacia Trieste (Italia) no ha estado exento de desafíos. En el pasado Campeonato de España, donde se enfrentó a una competencia feroz, logró alzarse con la segunda posición, lo que le aseguró una plaza para el Europeo. Un logro que, más allá del podio, evidencia su capacidad de superación y su firme compromiso con el alto rendimiento.

Miguel Santoyo no solo representa a España en esta competición europea; también encarna los valores del deporte: esfuerzo, constancia y resiliencia. Y lo hace con el talento que lo caracteriza, listo para volver a brillar sobre ruedas y dejar, una vez más, el nombre de España en lo más alto del patinaje artístico inline.

