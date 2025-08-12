Pistoletazo de salida al I Torneo Internacional Ciudad de Alicante de balonmano

Va cayendo el verano y se acerca el inicio de las competiciones deportivas domésticas. En clave balonmanística, el Horneo Eón empieza a divisar en el horizonte su debut, nada más y nada menos que ante el gran Barcelona, rey del balonmano español durante los últimos años.

Pero antes, es turno de la pretemporada y de la puesta a punto para calibrar y probar cosas nuevas, así como adaptar a los nuevos jugadores. Este martes arranca el I Torneo Internacional Ciudad de Alicante y lo hace con el Horneo Eón, la Fundación Agustinos y el MT Melsungen. Dos conjuntos locales junto al tercer mejor equipo alemán de la pasada temporada.

El nuevo campeonato constará de una triangular entre los tres equipos. Arrancarán MT Melsungen y Fundación Agustinos a las 21:30 horas este martes, el miércoles será turno del derbi entre los dos conjuntos alicantinos y el jueves llegará la hora de que se enfrenten Horneo Eón y el combinado alemán. Todos los partidos serán a las 21 horas y la sede será el Pitiu Rochel.

Jaime Cremades "Ñago"

Durante la presentación del I Torneo Internacional Ciudad de Alicante, el presidente del Horneo Eón, Jaime Cremades "Ñago, ha tomado la palabra y se ha mostrado muy ilusionado con la nueva iniciativa.

“Este torneo va a ser una cosa muy bonita para Alicante. Quiero agradecer a la Fundación Agustinos por su participación y como no, al MT Melsungen, que ha tenido la gentileza de venir hasta Alicante. Es el tercer equipo de la liga alemana, pero para nuestros corazones el primero”, comentaba el presidente.

“Esperamos un año magnífico y difícil, pero lo afrontamos con mucha ilusión y entrega. Hoy es el pistoletazo de salida para nuestro equipo, para poder ver cómo estamos de cara al nuevo año en Asobal. Espero que sea un curso de éxitos rotundos, quiero que esto sea el inicio de un campeonato continuo y que se alargue en el tiempo”, sentenciaba.

Manuel Villar

El nuevo concejal de deportes de Alicante, Manuel Villar, ha participado también en la presentación del nuevo trofeo. “Estamos de enhorabuena, recuerdo la última vez que estuvimos en Asobal. Este torneo es la entrada de un año buenísimo para la ciudad, el balonmano es el deporte que más gloria le ha dado a Alicante. Este campeonato se ha hecho de una forma inmejorable, con dos equipos de la ciudad y un equipazo de la liga alemana”, añadía Villar.

El Horneo Eón arranca la pretemporada. / Horneo Eón Alicante

El edil se ha mostrado muy entusiasmado con la presencia del conjunto alemán. “Es uno de los mejores equipos que podía venir a este torneo. Empezaremos la temporada ante el Barcelona, es lo que todo el mundo hubiese querido y vamos a intentar ganar. Ojalá la copa del Ciudad de Alicante se quedé aquí, siempre he apoyado tanto al Eón como a Agustinos. Ánimo a los alicantinos a que vengan y recuerden lo que es el balonmano en Alicante. Ojalá vuelvan los éxitos que un día tuvimos”.