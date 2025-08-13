El Eón se impone a Agustinos en su debut de pretemporada (36-29)

La pretemporada inicia para el Horneo Eón con victoria en un derbi amistoso contra la Fundación Agustinos por 36-29. En una noche especialmente tórrida dentro del Pitiu Rochel y en el marco del segundo partido del Torneo Internacional Ciudad de Alicante, se impuso la lógica de la diferencia de categorías y el conjunto recién ascendido a la Liga Asobal consiguió liderar durante casi todo el partido, además conseguir sentenciarlo con efectividad en el tramo final.

El encuentro inició con con dominio del marcador por parte del Eón, que sólo vio interrumpida su ventaja mínima de 7-6 en el minuto 10, cuando el equipo colegial consiguió igualar tras una recuperación y, en buena racha, ponerse por delante hasta el minuto 14. En el tiempo restante del primer parcial el Eón supo reponerse, en parte gracias a buenas actuaciones de sus porteros Wick y Mora que arrancaron los aplausos de la grada y el banquillo y permitieron a su equipo ir cogiendo aire y distancia con su rival vecino. De tal manera, los primeros 30 minutos concluyeron con un marcador de 19 goles a 16.

Segunda parte para el Eón

Tras un descanso en el que casi todo el público aprovechó para refrescarse en las puertas del pabellón, Agustinos intentó reaccionar con un par de goles de Ezequiel Conde, reduciendo en un gol la distancia con el Eón. Sin embargo, el conjunto colegial no supo aprovechar lo suficiente su racha anotadora y para el minuto 10 de la segunda parte el marcador era 24-22. En este momento el Horneo Eón logró anular el ataque de Agustinos por unos cinco minutos y tomar la ventaja decisiva para llevarse el partido: para el minuto 15 el resultado ya era de 29-22. El conjunto agustino solo contaba con otros 15 minutos para intentar revertir la situación, y aunque apretó en pos de conseguirlo, el Eón supo defender su liderato en el marcador.

Un trance del partido, con una no desdeñable afluencia de público en la grada pese a ser amistoso y pese al calor. / Horneo Eón

Ejemplo de ello fue una esforzada recuperación de Escobedo en el suelo de mitad de la pista que evitó un mano a mano con el que el equipo colegial hubiese logrado acortar la diferencia a cinco goles. Tras un tiempo muerto, el Eón volvió a pisar el acelerador y dibujó un 31-23 en la pantalla sobre el minuto 18 de la segunda parte. En un último intento y aprovechando (aunque no lo suficiente), una expulsión de dos minutos en el conjunto rival, Agustinos siguió descontando y consiguió un 32-28 en el minuto 23, aun con tiempo para dar un giro al final del partido.

Sentencia

Pero la reacción del conjunto colegial se agotó y la calidad de los efectivos al mando de Fernando Latorre, siempre confiados en su superioridad en el marcador, acabó decantando la balanza con un parciald de la segunda parte 17-13 que consolidó una victoria del Eón por 36 goles frente a 29. Un resultado final que culmina la participación de la Fundación Agustinos en este torneo triangular, después de que perdiese en el primer partido contra el MT Melsungen de Alemania por 28-34.

Por otra parte, la definición de este torneo veraniego, que vive su primera edición, tendrá lugar este jueves, también en el Pitiu Rochel a las 21:00 horas, cuando el Eón se vea las caras con el MT Melsungen, invitado distinguido al torneo e hipotético favorito por su tercer en lugar en la primera categoría del balonmano alemán. Pero nada este escrito, y el conjunto de Fernando Latorre llega al encuentro con una significativa victoria en el bolsillo ante su rival alicantino, además de todo el ímpetu de vivir su temporada debut en la Liga Asobal, ímpetu que puede acrecentarse de confirmar este miércoles buenas sensaciones con una otro buen resultado.