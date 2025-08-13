Baloncesto
El HLA Alicante incorpora al ala-pívot cordobés Ismael Tamba
Recala en Alicante tras su paso por el CB Morón donde promedió 6,4 puntos y 3,9 rebotes
El HLA Alicante incorpora a su proyecto al ala-pívot cordobés Ismael Tamba (Puente Genil, 19-07-01). Tamba recala en Alicante tras su paso por el CB Morón donde promedió 6,4 puntos y 3,9 rebotes.
El nuevo jugador lucentino jugará su tercera temporada en la segunda categoría del baloncesto español. En la campaña 23/24 militó en el CB Clavijo, club en el que firmó 7,2 puntos y 4,4 rebotes. También ha militado en el Fibwi Palma, Zamora y Marbella, en LEB Plata.
Tamba debutó en ACB con el Unicaja en la temporada 2019-20. Internacional en U20 y U22, consiguió la medalla de Oro con la Selección Española en el Europeo Sub-18 de Grecia donde coincidió, entre otros, con Santi Aldama y Usman Garuba.
El joven ala-pívot lucentino aportará su energía y calidad al juego del HLA Alicante. Tamba destaca por su actitud defensiva, su potencia y su velocidad. Buen reboteador, aprovecha sus tiros de tres puntos y tiene capacidad para culminar transiciones.
Tamba es la novena incorporación del proyecto 25/26 que dirigirá Rubén Perelló y se suma a los fichajes de Sebastian Aris, Mike Torres, Jordan Walker, Brad Davison, Álex Jordá, Mwema, Kevin Larsen y Boubacar Coulibaly.
