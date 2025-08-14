Arranca la "Subida Internacional de Onil 2025"

Los días 26, 27 y 28 de septiembre tendrá lugar en Onil (Alicante) la "Subida Internacional de Onil", prueba organizada por el Automóvil Club de Alicante, club decano del automovilismo en la Comunidad Valenciana, fundado en 1930. La Subida a Onil es una competición deportiva de automovilismo en la especialidad de montaña con carácter internacional FIA, puntuable para los campeonatos absolutos de la Real Federación Española de Automovilismo, dentro del Campeonato de España de Montaña AUTOhebdo SPORT (CEM), avalado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), y del Campeonato de Montaña de la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana. Onil será la única prueba del Campeonato de España de Montaña en la Comunidad Valenciana, y la última del calendario CEM AUTOhebdo SPORT 2025 que este año ha contado con 6 pruebas.

Placa Subida Internacional de Onil. / INFORMACIÓN

La Subida Internacional de Onil pertenece a la especialidad de montaña o subidas en cuesta de automovilismo, con vehículos de preparación libre y distinguidos en categorías según sus características, que recorren un tramo cerrado al tráfico de una carretera de montaña en el menor tiempo posible y en varias ocasiones.

Onil cuenta con un trazado de 4,725 km, con un desnivel de 255 metros y una pendiente máxima del 8,22%. El recorrido tendrá su punto de salida en la Carretera CV-803 justo en el punto kilométrico 0,66, dentro del término municipal y a las afueras de la población. La meta estará situada en el PK 5,385 de la misma carretera, en dirección a la población de Banyeres de Mariola. El punto neurálgico de la organización de la prueba, la oficina permanente, estará ubicada en el Centro Cultural de Onil "Eusebio Sempere".

Aunque Onil ya ha acogido pruebas de automovilismo de montaña, es la segunda vez que esta subida será puntuable para el CEM AUTOhebdo SPORT y además como Prueba Internacional FIA. Por ello, estarán presentes los mejores equipos de España y algunos procedentes de campeonatos europeos sin olvidarnos de los equipos del regional valenciano. El plazo para realizar las inscripciones por parte de los conjuntos participantes estará abierto desde el lunes 18 de agosto hasta el miércoles 17 de septiembre.

Cartel de la prueba. / INFORMACIÓN

Un detalle a destacar es que la prueba coincidirá con "Onil es Mostra", un evento social y cultural que atraerá a miles de visitantes durante todo el fin de semana y que disfrutarán de diferentes actividades. El viernes 26 de septiembre, Onil será el escenario de las verificaciones técnicas y administrativas de todos los equipos, así como la ceremonia de salida a las 21:00h. La competición sobre el asfalto arrancará el sábado 27 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 19:00h, terminado las carreras el domingo 28 de septiembre por la mañana, de 9:00h a 15:00h.

La prueba constará de entrenamientos libres, oficiales y mangas de carreras, tanto del CEM AUTOhebdo SPORT como de los participantes del Campeonato de Montaña de la Comunidad Valenciana. La prueba se podrá seguir en directo, tanto por TV como por Radio en FM, así como por Streaming en diferentes plataformas por Internet, Youtube y por las Redes Sociales de la prueba (Facebook, Instagram, etc.). Toda la información estará disponible en la web oficial de la carrera y en sus redes.