España cae y da mala imagen ante Suiza en Alicante

La selección española ha cerrado la fase de clasificación para el Eurovolley con una intrascendente pero clara derrota frente a Suiza en Alicante (0-3). Más de 2.000 espectadores dieron colorido a las gradas del pabellón Pedro Ferrándiz, pero el combinado dirigido por Hubert Henno nunca pudo plantar cara al equipo helvético, que mostró más intensidad y agresividad en la escasa hora y media que duró el choque.

Suiza sorprendió de inicio a España con un juego muy rápido basado en una buena recepción y a la inspiración de su colocador Fabrice Egger. Henno intentó parar el partido en un par de ocasiones con tiempos muertos, pero la reacción no llegó y el conjunto helvético se llevó el primer set con un parcial de 17-25.

España cae ante Suiza y da mala imagen. / FVBCV

El mazazo del primer set no hizo reaccionar a España, que siguió con la misma falta de intensidad y sólo logró mantenerse en el partido gracias a los remates de Jordi Ramón, pero fue un espejismo y Suiza se mantuvo sólida para llevarse el segundo parcial por un claro 16-25 pese a los ánimos de la afición alicantina, que demostró una vez más su pasión por el voleibol.

En el tercer set tampoco varió la dinámica y Suiza se mostró más intensa desde el primer punto. Jordi Ramón y Andrés Villena mantuvieron con vida a España con remates efectivos, pero la remontada nunca fue una opción real y Suiza se llevó el último parcial por 20-25 para frustración de los 2.200 seguidores que acudieron al Pedro Ferrándiz.

Con esta derrota, España cierra la fase de clasificación con mal sabor de boca y se abre un periodo de reflexión y mucho trabajo de cara a los próximos retos del combinado dirigido por el galo Henno.