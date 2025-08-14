Fallece Bernardo Ruiz, el primer español en subir al podio en el Tour
El ciclista de Orihuela fue homenajeado en su ciudad recientemente tras cumplir 100 años con una exposición de imágenes sobre su vida
Fallece a los 100 años el oriolano Bernardo Ruiz, una leyenda del ciclismo, convirtiéndose en el primer español en subir al podio en el Tour por detrás de Fausto Coppi y Stan Ockers. Recientemente recibió un emotivo homenaje de su ciudad natal con exposición de imágenes incluida tras alcanzar la redonda cifra de los 100 años. Bernando falleció la pasada madrugada tras una espectacular carrera deportiva y personal, siendo admirado por todos los que le rodeaban. El legendario ciclista, primer español en subir al podio del Tour de Francia y ganador de la Vuelta a España en 1948, recibió también un homenaje en febrero con motivo de la etapa de la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana en Orihuela. Cortó la cinta acompañado de sus familiares para dar el pistoletazo de salida a la prueba. Acaparó todas las miradas el idolatrado ciclista oriolano. Se va uno de los grandes deportistas que ha dado la provincia ocho meses después de alcanzar 100 años.
En su palmarés figuran tres campeonatos nacionales de ruta (1946, 1948 y 1951) y la Vuelta Ciclista a España de 1948. Fue también pionero en eso de conseguir dos triunfos en un mismo Tour en 1951, situándose noveno en la clasificación final. Desde aquel año de 1951 Orihuela nunca lo ha dejado en olvido. Puso su nombre al pabellón deportivo del Palmeral, y en 2013 se dedicó la zona verde del parque de La Ocarasa.
Dos años después, el día 9 de octubre en que se conmemora la Comunidad Valenciana el expresidente Ximo Puig le entregó la Medalla al Mérito Deportivo. El 23 de diciembre de ese mismo año, el Ayuntamiento oriolano lo distinguió también como Hijo Predilecto. Tas colgar la bicicleta en 1958, empezó a dirigir el equipo Faema durante cinco años. Después, regresó a Orihuela, donde regentó un establecimiento de venta de motos y bicicletas durante muchos años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las terrazas de los hoteles de Benidorm se convierten en objeto de deseo para el turismo internacional del lujo
- Vende un teléfono de alta gama en Alicante a través de Wallapop y le pagan con billetes falsos
- El humo ciega parte de la majestuosa Palmera de la Virgen de las Fiestas de Elche por la escasez de viento
- Lo peor de la ola de calor está por llegar a la provincia de Alicante
- El cura de Xixona, erre que erre: las fiestas se quedan otra vez sin la procesión de los patrones
- Llegan dos pateras con 30 migrantes a la playa de la Fossa de Calp y al Cabo de la Nao en Xàbia
- Más de dos millones de pasajeros en el aeropuerto Alicante-Elche por primera vez en su historia
- Los vecinos de playa Babilonia de Guardamar presentan la solicitud para la demolición de 59 casas