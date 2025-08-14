El MT Melsungen arrolla al Eón y se lleva el Ciudad de Alicante (21-34)

Victoria sobrada del MT Melsungen sobe el Horneo Eón de Alicante (21-34) en el partido definitorio del I Trofeo Internacional Ciudad de Alicante. Los alemanes hicieron valer su categoría frente a un Eón que compitió los primeros 30 minutos de encuentro, pero fue arrollado en la segunda parte.

El partido inició con un gol convertido por Escobedo que sirvió para que el equipo alicantino mantuviese la ventaja en el primer tramo, aún a pesar de recibir una expulsión de dos minutos. El arranque estuvo marcado por buenas acciones en portería de ambos equipos, como un penalti bloqueado por Domenech o tres paradas consecutivas de Bartucz, portero del Melsungen.

Con este panorama se llegó a un marcador 4-2 a los cinco minutos de partido, y pese a otra expulsión de dos minutos para Dimitrievski, el Eón pudo incluso aguantar el dominio del resultado hasta el minuto 10, en el que el encuentro iba 6-5.

Primera parte disputada

No había demasiados goles, pero sí una lucha que se iba encarnizando cada vez más entre el Melsungen, que iba ganando ritmo, y el Eón, que no cedió fácilmente la delantera, cosa que, sin embargo, acabó ocurriendo a los 15 minutos, con un marcador 7-8.

En los 15 minutos restantes de la primera parte el Melsungen supo mantenerse arriba, rozando ventajas de 2 y 3 puntos, pero sin suficiente juego como para escaparse del Eón. Al minuto 25, los alemanes dominaban con un 11-13, pero poco más cambió el marcador en los cinco minutos finales de la primera mitad, en los que destacaron los fallos a puerta y una salvadora intervención en un mano a mano de Bartucz que arrancó el aplauso de la grada del Pitiu Rochel. El partido se iba al descanso con un 12-14.

Superioridad del Melsungen

La segunda parte tuvo un inicio de toma y daca en el que el Eón intentó acortar distancias y llegó a acercarse con un 15-16 en el minuto 35 de partido. Sin embargo, el Melsungen supo rentabilizar las prisas del Eón para afianzar su ventaja en el marcado, que para el minuto 40 ya era de 16-21.

A partir de este momento, el desacierto se apoderó de las jugadas del equipo alicantino, que fue bloqueándose en ataque. Cuando no chocaba contra la gran talla (en el sentido literal) de los pivotes, centrales y extremos del conjunto alemán, lo hacían con las paradas de Bartucz, que tuvo una noche soñada bajo palos. A los 50 minutos de encuentro, los alemanes se habían escapado con un 17-26

Incluso Latorre probó a atacar con siete jugadores, sin conseguir anotar, aunque sí le costó encajar un par de goles. Apenas en el minuto 23 el Eón logró sumar otro tanto, contra un Melsungen cómodo con la renta de goles conseguida. El resultado final fue de 21-34, lo que le valió al equipo alemán, favorito de este torneo amistoso y vencedor también en el primer partido contra Agustinos, levantar el primer Trofeo Internacional Ciudad de Alicante.