Relleu acoge este domingo 17 de agosto la primera jornada de promoción del Rugby Touch

Este domingo 17 de agosto, a partir de las 9:30 de la mañana, el Polideportivo Municipal de Relleu acogerá la primera jornada de promoción del Rugby Touch o también llamado, Ruby a tocar. Este deporte es una variante del rugby tradicional, pero sin contacto. No hay placajes y solo se toca al rival con la mano. Cuando un jugador es tocado, debe dejar el balón en el suelo para que el juego continúe. Una variante del clásico pilla-pilla, pero con balón.

La jornada será totalmente gratuita, estando permitida la entrada a todas las edades. La modalidad será mixta y la actividad correrá a cargo del club Touch Rugby Mediterranean, dirigido por Samuel Re, exjugador del FC Barcelona de Rugby.

Cartel de la actividad. / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Relleu colabora con la iniciativa a través de su concejal de deportes, Juanjo Pérez. El objetivo de la iniciativa es dar a conocer el Rugby a través de la modalidad Touch Rugby, para posteriormente pasar al Rugby con placaje, dirigido a los jóvenes de Relleu y de la comarca.