Rugby a tocar
Relleu acoge este domingo 17 de agosto la primera jornada de promoción del Rugby Touch
La actividad arrancará a partir de las 9:30 de la mañana y estará a cargo del Touch Rugby Mediterranean en el Polideportivo Municipal
Este domingo 17 de agosto, a partir de las 9:30 de la mañana, el Polideportivo Municipal de Relleu acogerá la primera jornada de promoción del Rugby Touch o también llamado, Ruby a tocar. Este deporte es una variante del rugby tradicional, pero sin contacto. No hay placajes y solo se toca al rival con la mano. Cuando un jugador es tocado, debe dejar el balón en el suelo para que el juego continúe. Una variante del clásico pilla-pilla, pero con balón.
La jornada será totalmente gratuita, estando permitida la entrada a todas las edades. La modalidad será mixta y la actividad correrá a cargo del club Touch Rugby Mediterranean, dirigido por Samuel Re, exjugador del FC Barcelona de Rugby.
El Ayuntamiento de Relleu colabora con la iniciativa a través de su concejal de deportes, Juanjo Pérez. El objetivo de la iniciativa es dar a conocer el Rugby a través de la modalidad Touch Rugby, para posteriormente pasar al Rugby con placaje, dirigido a los jóvenes de Relleu y de la comarca.
Suscríbete para seguir leyendo
- El humo ciega parte de la majestuosa Palmera de la Virgen de las Fiestas de Elche por la escasez de viento
- Las terrazas de los hoteles de Benidorm se convierten en objeto de deseo para el turismo internacional del lujo
- Jorge Rey alerta de un giro 'dramático' en las temperaturas: será a partir de este día
- Vende un teléfono de alta gama en Alicante a través de Wallapop y le pagan con billetes falsos
- Lo peor de la ola de calor está por llegar a la provincia de Alicante
- Detenida una pareja por abandonar varias horas a sus hijos de 1, 3 y 6 años en un balcón en Alicante
- El cura de Xixona, erre que erre: las fiestas se quedan otra vez sin la procesión de los patrones
- Torrevieja saca a concurso las obras definitivas de peatonalización y reurbanización del entorno del Puerto por quince millones