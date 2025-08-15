Medio millar de participantes en el Cross del Amanecer de El Campello

350 adultos y 125 menores, sumando las cuatro pruebas organizadas (7k, 4k, marcha nórdica y carreras infantiles) han participado este año en la 34ª efición del Cross del Amanecer de El Campello, con final en los jardines del Colegio Salesianos, donde se ha llevado a cabo también la entrega de trofeos.

Poco después de haber salido el sol, los atletas ya se concentraban en el Rincón de la Zofra de la playa de Muchavista para participar en el Cross del Amanecer, que arrancaba a las 8 de la mañana para cubrir el recorrido de la prueba deportiva sobre arena más antigua de España, bajo la organización del Grupo Brotons y la colaboración del Ayuntamiento.

El cross es una prueba absolutamente consolidada y cita imprescindible para los amantes del running. Su recorrido sobre la arena de la playa ofrece una oportunidad única de disfrutar de las primeras luces del día mientras se compite en entorno natural. La carrera se ha desarrollado bajo la supervisión del Policía Local (por el paseo y por la arena), y efectivos de Protección Civil, hasta que los corredores, como es habitual, han acabado con una zambullida en el mar.

Resultados del Cross del Amanecer

En lo que respecta a la prueba 7k, en categoría femenina la ganadora ha sido Sara de Jongle (34:40), seguida de Maite Botella Juan (35:34) y Ainhoa González Pérez, con un tiempo de 36:19. En categoría masculina, el primero en llegar a la meta ha sido Xabier Tijero Santillán (26:34), seguido de Eric Baeza Baños (26:43), y Juan Carrascal Morales, que ha marcado 27:13.

En lo que respecta a la prueba 4k, en féminas la vencedora ha sido María del Mar Marco Vicedo (21:20), seguida de Noemí Bonmatí Egea (23:58) y Sandra Hernández García, con un tiempo de 24:07. En categoría masculina ha ganado Manuel Andión Rey, con 15:40, seguido por Sergio Domene Reyes (15:54), y Jarne Leers ha sido tercero con 16:00.

En marcha nórdica, el primero en llegar a meta ha sido Antonio Penalva García (31:57), seguido de José Alberto Moreno Morales (35:33), y Ramón Santacreu Merenciano, que ha conseguido un tiempo de 45:31.