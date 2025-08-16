El Elda Prestigio, ante su tercer año consecutivo en la élite

El Elda Prestigio seguirá por tercera temporada consecutiva en la élite de balonmano femenino nacional. La entidad presidida por José Antonio García "Matu" buscará este curso eludir nuevamente el descenso de categoría. Eso sí, con algo menos de "sufrimiento" que en ocasiones anteriores, ya que el equipo eldense viene de disputar el "play-down" por no bajar en las dos últimas temporadas.

Como no podría ser de otra forma, tras un año en el que ha ejercido como revulsivo absoluto de una plantilla que había perdido el norte, José Ignacio Prades seguirá siendo el líder del equipo desde el banquillo. El exseleccionador del combinado nacional renovó su compromiso con el club el pasado mes de junio, y desde hace una semana es el encargado de dirigir los entrenamientos de la plantilla en el pabellón Florentino Ibáñez.

La renovación del petrelense, que llegó en febrero en detrimento de Vanesa Amorós, pone en valor la apuesta en firme por seguir muchos años entre los mejores equipos de toda España. Prades cuenta con una dilatada experiencia en la Liga Guerreras Iberdrola, en equipos como el propio Club Balonmano Elche o el Atlético Guardés. Ahora, después de desligarse de la selección nacional, seguirá haciendo crecer al Elda Prestigio en la campaña 2025/26.

El conjunto eldense arrancó la pretemporada el pasado 8 de agosto con las pruebas médicas y entrenamientos especialmente físicos. Durante la presente preparación, Prades está trabajando con una lista de hasta 17 jugadoras: Virginia Fernández, Meriem Ezbida y Liszeth Heredia (porteras), Sol Azcune, Agda Rafaela, Luna Villaescusa, Malena Valles, Emi Heilmann, Júlia Terrado, Anastasia Hvozd, Elena Cuadrado, María Rodríguez, Maddi Bengoetxea, Claudia Martínez, Paula Lluch, Marina González y Aitana Pastor.

Con una primera derrota en pretemporada frente al Atticgo Balonmano Elche (16-20), el equipo eldense tiene dos semanas para terminar su puesta a punto de cara al estreno liguero. Será el próximo 20 de agosto (19 horas) frente al CBM Morvedre en el pabellón Florentino Ibáñez, cuando dará inicio una nueva campaña en la élite balonmanística con el Elda Prestigio entre los 14 mejores equipos del país.