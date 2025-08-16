Fernando Latorre: "Este partido nos viene muy bien para ver en que tenemos que mejorar"

Terminó el I Trofeo Ciudad de Alicante en el Pitiu Rochel y lo hizo con un triunfo sobrado del conjunto favorito, el MT Melsungen. El combinado alemán arrolló al Horneo Eón en un encuentro donde demostró que es uno de los mejores equipos de la Bundesliga. Sobre esto, Fernando Latorre, entrenador del Horneo Eón, opinaba lo siguiente. "Ha sido un partido en el que se ha visto la diferencia que existe con un equipo de élite con grandísimos jugadores".

"Da gusto verlos jugar. Nosotros hemos hecho una muy buena primera parte en todos los aspectos; intensidad, ganas… En la segunda nos hemos venido abajo físicamente. Luchábamos cada defensa y cada bola y eso nos ha exigido muchísimo", comentaba el técnico del conjunto alicantino.

"Hoy no nos ha salido nada bien. Esto nos sirve para aprender, pero es verdad que delante teníamos un grandísimo equipo. Hemos podido disfrutar y es un orgullo tenerlos aquí. Nos viene muy bien a nosotros este partido para ver en que cosas tenemos que mejorar", sentenciaba Latorre.

Iván Montoya

Regresó el jugador alicantino al Horneo Eón este verano casi diez años más tarde con el reto de la permanencia en la Liga Asobal. Sobre la derrota ante el MT Melsungen, Iván Montoya opinó lo siguiente. "En la primera parte hemos estado mejor que en la segunda y así lo ha reflejado el marcador. Esto nos sirve para sacar conclusiones, corregir errores y crecer. Está claro que era un rival difícil y de mucho nivel".

El jugador alicantino reconoció que el equipo está bien, pero que se han cometido los errores típicos de pretemporada. "Ahora vamos a seguir entrenando para ajustar todo y mejorar", añadía Iván Montoya.

"Para mí era muy especial volver al Pitiu y también jugar contra Agustinos. Había mucha gente conocida en las gradas y en la pista", sentenciaba.