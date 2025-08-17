El doctor Pedro Ripoll analiza el riesgo de lesión que sufren los jugadores del Real Madrid
Hace especial hincapié en la falta de pretemporada por parte de los blancos
El doctor Pedro Luis Ripoll, director de ‘Ripoll y De Prado Medical Group Centro Médico de Excelencia FIFA’, analiza la temporada del Real Madrid y advierte del alto riesgo de lesión que van a sufrir los jugadores blancos ante un curso repleto de partidos y culminado con la disputa de la Copa del Mundo.
El prestigioso traumatólogo explica que los jugadores del Real Madrid apenas han realizado 15 días de pretemporada antes de enfrentarse a una temporada en la que sus futbolistas más destacados pueden llegar a disputar hasta 79 partidos.
El doctor Ripoll intuye que a partir de abril, por la carga de partidos y la proximidad del Mundial, es posible que aumenten las lesiones, ya que los jugadores del Madrid apenas han contado con 15 días de pretemporada, lo que supone “la pérdida de la protección frente al riesgo lesional que proporciona el entrenamiento estructurado”.
Ripoll recuerda que el equipo madridista, además, afronta el inicio de la temporada con cuatro lesionados (Camavinga, Mendy, Endrick y Bellingham) y otros cuatro en proceso de readaptación (Militao, Carvajal, Rudiger y Alaba) para recuperar su nivel habitual.
El doctor considera, por lo tanto, que el Real Madrid se enfrenta a un gran “reto”, ya que debe rendir en todos los frentes con poca carga de entrenamientos y con varios jugadores lesionados o en proceso de readaptación.
