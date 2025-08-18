El Beach Volley Tour de la Comunidad se despide sin triunfos alicantinos

El Beach Volley Tour Comunidad Valenciana 2025 se ha despedido a lo grande en la Cala de Finestrat con tres días de competiición repletos de vóley playa en los que participaron más de 400 deportistas de todos los niveles.

El viernes tuvo lugar el torneo 4x4 más antiguo de toda España. Su 48ª edición estuvo marcada por el intenso calor. Aun así, la participación fue de récord y se vivió otra noche inolvidable con jugadores y jugadoras llegados de toda España para una de las citas más importantes del verano para los amantes de esta modalidad deportiva.

La competición amateur 2x2 del sábado fue la antesala de la gran final del Beach Volley Tour Comunitat Valenciana 2025, que se disputó el domingo. La última prueba del circuito autonómico estuvo marcada por el altísimo nivel de las parejas, de hasta diez nacionalidades diferentes, y por las altas temperturas sobre la arena de la Cala de Finestrat.

Un instante de la final en categoría femenina diisputada el domingo en la Cala de Finestrat. / FVBCV

En la competición femenina, la pareja formada por la polaca Aga Adamek y la rusa Elena Svidorova se subieron a lo más alto del podio al derrotar con claridad en la final a las argentinas Paz Tolosa y Laura Moreno, siempre combativas. Por su parte, la veterana Carol Pérez y su compañera, la catalana Elia Carpena, dieron la sorpresa y conquistaron un bronce de mucho mérito.

Competencia

En la competición masculina, el estadounidense Isaac Levinson y el ucraniano Slava Karvatskyi lograron un gran triunfo gracias a un nivel muy alto del juego que les llevó a imponerse en la final al tádem Moreno-Sanfélix por un claro 2-0. Por su parte, la dupla Tomás-Feltrer se colgaron el bronce y obtuvieron el merecido premio a su constancia.

La tres parejas que se colgaron el oro, la plata y el bronce en el Beach Volley Tour de la Comunidad. / FVBCV

Las pruebas de la Cala de Finestrat despidieron el cada año más creciente Beach Volley Tour Comunitat Valenciana, que en esta edición, la de 2025, ha contado con seis citas en las principales playas del litoral autonómico: San Juan de Alicante, Canet d’en Berenguer, Oropesa del Mar, La Malvarrosa, el Gurugú de Castellón y la del popular arenal de la Marina Baixa.