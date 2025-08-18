TENIS

Así te hemos contado la final de Cincinnati entre Sinner y Alcaraz

El choque de la pista central del Lindner Family Tennis Center es el decimocuarto enfrentamiento en el circuito entre el tenista español y el italiano

El tenista español, Carlos Alcaraz.

El tenista español, Carlos Alcaraz. / EFE

Redacción

Carlos Alcaraz conquistó este lunes el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) por primera vez en su carrera tras el abandono del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título.

