El RCRA se proclama campeón del Campeonato de España de Remo de Mar

El equipo del Real Club de Regatas de Alicante se ha coronado como primer clasificado en el Campeonato de España de Remo de Mar celebrado en aguas alicantinas. En 3 intensas jornadas se disputaron las distintas mangas y participaron deportistas procedentes de distintos clubes del territorio nacional. Las pruebas se disputaron en recorridos de 3000, 4000 y 6000 metros en categorías individual, dobles y cuádruples.

“El éxito del RCRA refleja el gran trabajo, esfuerzo y compromiso de nuestros deportistas y técnicos y el apoyo de la institución a todas nuestras secciones deportivas”, ha señalado el presidente de la entidad, Miguel López. Por clubes, tras el RCRA quedaron el Club de Mar Clot de l’Illot de El Campello y el Real Club Náutico de Torrevieja.

En el Trofeo Iberdrola, categorías femeninas, también fue el RCRA quien se coronó en la primera posición, seguidos del Club de Mar Clot de l’Illot de El Campello y el Club Náutico de Altea. Los equipos del RCRA consiguieron medalla en dobles veterano mixto, cadete femenino, juvenil femenino, juvenil masculino, cadete masculino y absoluto mixto.

Los grandes triunfos llegaron con el oro en cuádruple veterano femenino, el oro en cuádruple veterano masculino y el oro en doble cadete masculino, victorias que consolidan al RCRA como uno de los referentes nacionales en esta disciplina. Desde el Real Club de Regatas de Alicante han querido agradecer a la Federación Española de Remo su colaboración y apoyo para que este campeonato -organizado por el RCRA- haya sido un éxito organizativo y deportivo.