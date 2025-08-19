El calvario de Sinner: Los 6 abandonos del italiano

Lo que prometía ser una final excepcional entre los dos mejores tenistas del panorama actual, resultó ser todo lo contrario. Tras unas semanas de vacaciones después de que Jannik Sinner ganara a Carlos Alcaraz en un partido muy intenso en la hierba de Wimbledon, Cincinnati daba la bienvenida a los dos mejores tenistas del mundo.

Ambos llevaban días superando ronda tras ronda en las pistas de Ohio, hasta que por sorpresa de nadie volvían a verse cara a cara de nuevo en otra final. Algo que para la audiencia suponía un gran partido que aseguraba ser una gran exhibición tenística.

El calor golpeaba la pista central de Cincinnati y el público esperaba ansioso a los grandes protagonistas del día. Eran las tres de la tarde en Estados Unidos cuando empezó el encuentro y en el que enseguida se pudo ver, que alguna cosa le pasaba al italiano. Dobles faltas, fallos poco comunes en él, fatiga e incluso la incapacidad de poder desplazarse por la pista, fue lo que le hizo decir basta al italiano.

Jannik Sinner tuvo que retirarse ante el español Carlos Alcaraz en la final de Cincinnati, un abandono que achacó a problemas de salud cuando el resultado marcaba un 5-0 a favor del murciano. Con esta decisión, el de San Candido sumó su sexto abandono en los 378 partidos que ha disputado en su carrera profesional.

Tan solo habían pasado 23 minutos en el marcado con un 5-0 en contra, cuando Sinner comunicó que no podía continuar jugando. Ni Carlos Alcaraz ni la grada se lo podían creer. "Desde ayer no me sentía bien, pensé que me recuperaría durante la noche, pero empeoré", confesó tras el enfrentamiento, en la entrega de premios.

Ya ha abandonado antes

Esta es la primera vez que Jannik Sinner abandona en una final y la sexta en total en toda su carrera. Algo muy impropio de él, que seguro que meditó mucho, antes de tomar esta inesperada decisión. La primera ocasión en la que se tuvo que retirar fue en Viena, en 2020. En su encuentro ante el ruso Andrey Rublev, en su partido 46 como profesional. Sinner tuvo que retirarse tras 9 minutos de partido por culpa de unas ampollas molestas en los pies que le impidieron jugar con normalidad.

Un motivo que se ha repetido en ocasiones como el detonante del abandono de Sinner, quien en 2022, el año en el que más veces se retiró, un total de 3, tuvo que parar el encuentro en Miami ante el argentino Francisco Cerúndolo tras 22 minutos.

Tiempo después, le ocurrió otra circunstancia de nuevo contra Rublev. Esta vez tuvo que abandonar en los octavos de Roland Garros por molestias en su rodilla izquierda. Y en las semifinales de Sofía de ese mismo año, por culpa de un mal giro de tobillo que acabó antes de tiempo, un partido que, para ser sinceros, el danés Holger Rune tenía en el bolsillo, a falta de un solo juego para ganar con dos sets de ventaja.

La última vez en que Sinner se había visto contra las cuerdas y se vio obligado a tener que parar durante un partido fue en 2023, hace más de dos años. En el Terra Wortmann Open, en los cuartos de final contra el kazajo Alexander Bublik, por un problema, de nuevo, muscular en su pierna izquierda.

Tras parar el partido contra Alcaraz, el italiano se mostraba al límite, como si no pudiese creer lo que le estaba pasando. Era el encuentro que todo el mundo quería y finalmente se quedó en nada. "Siento mucho la retirada, pero desde el domingo no me encuentro bien y nada más empezar la final me he ido sintiendo cada vez peor. Ha sido un torneo con mucho calor", se sinceró en los micros ante las gradas de Cincinnati. "Quise salir a la pista para intentar, al menos, disputar algo el partido, pero no pude resistir más. De verdad, lo lamento mucho. Sé que quizá algunos de vosotros teníais que trabajar o hacer otras cosas, y aun así vinisteis, así que lo siento de corazón", dijo muy afectado.

En peligro el número 1

Cincinnati era la cita marcada en el calendario de aquellos tenistas que buscaban llegar preparados al último grande del año, el US Open. Ahora el número 1 de Sinner peligra ante un Alcaraz que no desaprovechará ninguna oportunidad de volver a conseguir el trono del rey.