El motivo por el que Ferrero estaba en el Elche-Betis y no en la final de Alcaraz

El primer partido del Elche en Primera dejó una imagen inesperada en el Estadio Martínez Valero. Las cámaras de televisión enfocaron a Juan Carlos Ferrero en el palco durante el encuentro entre Elche y Betis, justo a la misma hora en la que Carlos Alcaraz disputaba la final del Masters 1000 de Cincinnati frente a Jannik Sinner.

La instantánea sorprendió a muchos aficionados, que no tardaron en comentar en redes sociales por qué el entrenador del número dos del mundo estaba en Elche y no en Estados Unidos al lado de su pupilo.

Elche CF - Real Betis: el Martínez Valero se llena en el regreso de los franjiverdes a Primera / Áxel Álvarez

Una ausencia con explicación

Lejos de la polémica, lo cierto es que la presencia de Ferrero en la provincia de Alicante tiene una explicación sencilla. Desde principios de temporada, Samuel López se ha convertido en parte fundamental del equipo técnico de Alcaraz. Gracias a ello, Ferrero no asume todos los desplazamientos internacionales y suele reservarse para los torneos más importantes, como los Grand Slam.

De hecho, ya ocurrió en Queen’s, justo antes de Wimbledon, cuando Ferrero no viajó y Alcaraz terminó levantando el título.

La escena también refleja la cercanía de Ferrero con la provincia. Nacido en Ontinyent, mantiene un fuerte vínculo con Villena, donde dirige la JC Ferrero-Equelite Sport Academy, una de las canteras de tenis más prestigiosas de Europa. Por eso no resulta extraño verle en un palco del Martínez Valero, un estadio que visita con frecuencia, especialmente en partidos de gran atractivo.

Lo que pasó en Cincinnati

La final que se jugaba en Cincinnati apenas duró 23 minutos. Jannik Sinner tuvo que retirarse por problemas físicos y Alcaraz conquistó el título de forma exprés. La coincidencia con la primera parte del Elche-Betis hizo que la imagen de Ferrero en el palco llamara todavía más la atención.

Es muy probable que el ex número uno del mundo siguiera el desarrollo de la final desde el propio estadio, compaginando su apoyo al Elche con la atención puesta en el torneo americano.

Todo listo para el US Open

Lo que sí está confirmado es que Ferrero volverá a unirse al equipo técnico en el US Open, donde se le espera al frente de la preparación de Alcaraz. Nueva York será el gran escenario de reencuentro, y allí sí estará presente para dirigir desde la primera fila al tenista murciano en el último Grand Slam del año.