Compare Flow lanza el rap del Intercity para arrancar temporada en Segunda Federación

El Intercity tiene su propio rap. El artista alicantino de música urbana Compare Flow se ha puesto la camiseta negra y desde el maltrecho césped del estadio municipal Antonio Solana ha interpretado, en un clip oneshot (sin cortes), un tema alusivo al club de fútbol y su nueva temporada en Segunda Federación.

Desde el Intercity han explicado que eligieron a Compare Flow para llevar a cabo esta colaboración por su "relevancia" en la escena urbana de la ciudad, al ser un artista atesora cientos de miles de reproducciones en plataformas digitales, y también por ser "uno de los pilares que desarrolló el llamado rap métrico en Alicante, un estilo que definiría a la ciudad en el género musical tanto nacional como internacionalmente".

Además, para los "hombres de negro" también ha sido un aliciente la simpatía del rapero con el club a través de las redes sociales y su gusto personal por el fútbol. La grabación sonora del tema que rapea Compare Flow la firma el estudio de grabación alicantino La K-Seta Studio, de su compañero del grupo Cocinando Skills, Tase.

Inicio de temporada

El objetivo de este rap no es otro que ser un tema promocional de la temporada, que arranca esta misma semana para el conjunto de negro. La Copa Federación enfrentará al CF Intercity contra el Orihuela CF en la final de la fase territorial en dos partidos. La ida tendrá lugar el sábado 23 de agosto mientras que la vuelta llevará a los hombres de negro al estadio Los Arcos, en Orihuela, el sábado 30 de agosto.

Un enfrentamiento que precederá a la primera jornada de liga, donde el equipo de Javi Moreno debutará este año en Segunda Federación como visitante frente al CD Quintanar del Rey, el fin de semana del 6-7 de septiembre, en el estadio municipal de San Marcos.

Quién es Compare Flow

Compare Flow —cuyo nombre real es Adolfo Moreno— comenzó a sumergirse en el mundo del hip‑hop a partir de 2003, inspirado tras ver la película 8 Mile. Su curiosidad le llevó a explorar el panorama del rap hispano y a formarse junto a figuras reconocidas como Rafael Lechowsky, Kase‑O, Xtragos y Tote King. En 2007, estableció lazos con otros artistas locales como Tase, participando en batallas de freestyle.

Con el tiempo, Compare Flow consolidó su estilo propio y lanzó su primer trabajo, Da Real Shit. En 2016 presentó The Architect, un proyecto donde definió su visión artística y colaboró con talentos alicantinos como Jaloner, Zasko, David Dvicio, Tase y Jayou. Actualmente, forma parte del colectivo Cocinando Skills, alineado con la escena urbana local y con quienes sigue desarrollando proyectos que destacan por su virtuosismo métrico