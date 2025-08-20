El Horneo Eón remonta y vence en el tercer test de pretemporada (24-23)

El Horneo Eón Alicante tira de oficio para conseguir darle la vuelta en la segunda parte a un marcador adverso ante un Fertiberia Puerto Sagunto que estuvo de dulce de cara a portería. El inicio del partido ya presagiaba lo que se esperaba en la tarde de martes en el Pitiu Rochel con un Puerto Sagunto más cómodo sobre el parqué. Y, lo más importante, más acertado de cara a la portería.

En los primeros parciales, la igualdad era máxima y la ventaja entre ambos equipos era mínima. El Eón lo intentaba de todas las maneras posibles, pero el balón no quería entrar entre los tres palos. También fue un gran protagonista el meta rival, quien se convertiría en una auténtica pesadilla para el combinado alicantino. Pasaban los minutos y el conjunto alicantino, que no terminaba de encontrarse en pista, se veía superado en todas las facetas del juego por el Sagunto hasta llegar a los 4 arriba cuando aún no se había llegado a los 19 minutos de partido (6-10). Lo que llevó a Fernando Latorre a solicitar tiempo muerto e intentar corregir a los suyos.

Directrices que cambiaron la intensidad del juego alicantino y comenzaron a recortar una distancia que bien pudieron remontar. Pero, otra vez la misma pesadilla: el portero rival. El guardameta visitante se había hecho grande bajo palos y atajaba cualquier intento alicantino.

Roberto atajó un siete metros para mantener la distancia mínima de dos tantos y volver a darle alas al equipo en tareas ofensivas y ponerse a 1 a falta de minuto y medio para el descanso. Tanto fue el cántaro a la fuente que consiguió marcharse al entretiempo con un 11-11 en el marcador gracias al tanto de Xabi Barreto.

Darko Dimitrievski fue el encargado de darle por fin la vuelta al marcador nada más comenzar. El macedonio anotó dos tantos y se aprovechó de una exclusión que penalizó a Puerto Sagunto tras una falta a Xabi cuando restaban segundos para el descanso.

Desde entonces, el equipo logró ser otro completamente distinto y superar a su rival hasta situarse 5 arriba. A pesar del intento de Puerto Sagunto de acercarse, el Eón volvió a los 5 de diferencia gracias a un espectacular Xabi Barreto que era letal para el rival. Puerto no se quedó de brazos cruzados y consiguió ponerse a solo un gol en el minuto 59 de juego con el 24-23 definitivo.

Próximo partido

El Horneo Eón Alicante volverá a jugar la semana que viene en el Torneo Internacional de balonmano que organiza el Servigroup Benidorm. El viernes 29 se enfrentará al Albatros de Italia a las 20:00h. El sábado 30 jugará ante Benidorm a las 20:00h. Todos los encuentros serán en el l’Illa de Benidorm.