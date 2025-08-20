La primera gran alegría para Dani Holgado

En una temporada difícil, con más penas que alegrías, llegó el gran día de Dani Holgado. El premio llegó a la 13ª carrera y, al fin, el alicantino ya tiene su primer podio en Moto 2. Lo rozó tanto en Qatar como en la República Checa, pero se tuvo que conformar con ser cuarto y quedarse con la miel en los labios en ambas pruebas.

Hasta el domingo 17 de agosto, este era su mejor resultado, pero todo cambio tras un excelente Gran Premio de Austria. Un extraordinario fin de semana ha catapultado al piloto nacido en San Vicente del Raspeig hasta el segundo cajón del podio por primera vez en la temporada.

Arrancó Dani Holgado a principios de año su andadura en Moto 2 tras una proyección meteórica en Moto 3. 2021 fue su primer curso en la categoría de bronce, donde solo disputó un total de tres carreras. Para la siguiente temporada ya consiguió un asiento fijo y tras 20 pruebas sumó 103 puntos que le valieron para ser décimo. Siguiendo con la proyección, en 2023 fue quinto en el mundial con 220 puntos, pero su gran año, sin duda, fue el último. Solo fue superado por un descomunal David Alonso y Holgado cerró el curso como segundo mejor piloto de la parrilla.

Su gran rendimiento le valió para tener un hueco en Moto 2 de la mano de Aspar Team junto a David Alonso. La temporada no empezó mal para el alicantino, ya que durante las tres primeras carreras puntuó, siendo octavo, noveno y otra vez octavo en Tailandia, Argentina y EEUU. El gran resultado llegó en la cuarta prueba, en Qatar. Fue cuarto y tuvo el podio a escasos dos segundos y medio. Las sensaciones por el momento eran buenas y se estaba consagrando como uno de los mejores "rookies" de la categoría, pero llegó el Gran Premio de Spa y aparecieron los fantasmas.

Holgado celebra el podio. / Aspar Team

En las siguientes cinco carreras, el balance fue de un solo punto. Las retiradas en Spa y Aragón, junto a malos resultados en Francia, Reino Unido e Inglaterra bajaron el optimismo y el puesto en la clasificación. Arrancó una espiral de malas sensaciones que poco a poco empezó a desaparecer tras el Gran Premio de los Países Bajos. Holgado volvió a coger un gran saco de puntos siendo décimo. A la siguiente carrera fue 12º, demostrando que le estaba dando la vuelta a la tortilla.

Llegó el turno de la República Checa y el alicantino volvió a repetir su mejor resultado. En esta ocasión se volvió a quedar con la miel en los labios al entrar a meta a cuatro segundos de Manuel González. El primer podio empezaba a estar cerca y solo era cuestión de tiempo.

A la 13ª fue la vencida

Así fue, a la 13ª fue la vencida. Holgado partía en la pole tras una sanción a Manu González y se presentaba una oportunidad de oro para conseguir el primer podio en la categoría intermedia. Se apagaron los semáforos y tras dos vueltas, Diego Moreira era líder con Dani Holgado a su estela. Pasaban las vueltas y ambos se consolidaron en las dos primeras posiciones. Se empezaba a vislumbrar el primer podio y llegó después de haberlo rozado anteriormente.

Holgado en la previa de la carrera. / Aspar Team

Holgado ya ha cumplido su primer propósito del curso, que no era más que conseguir subir al cajón por primera vez. "Conseguir un podio era uno de los objetivos de esta temporada, ya ha llegado así que me quitó un peso de encima", comentaba el alicantino tras cruzar la línea de meta. De esta forma, Holgado asciende a la 12ª posición en la clasificación general empatando a 80 puntos con Joe Roberts. El líder continúa siendo Manuel González, seguido por Arón Canet y el brasileño Diego Moreira.

De esta forma se van cumpliendo las etapas marcadas por el equipo Aspar. La temporada está sirviendo de aprendizaje y toma de contacto, pero la proyección del alicantino es fulgurante. No suena descabellado pensar que tras el primer podio, la primera victoria pueda llegar de aquí en adelante. Los objetivos están claros y la temporada 2026 se empieza a ver con más optimismo, con el sueño de que Dani Holgado pueda estar en la pelea con los mejores de la categoría.