Representantes del Costa Blanca Club de Rugby acuden a Moldavia para solicitar el Campeonato Europa de Selecciones

Este próximo fin de semana, del 23 al 24 de agosto tendrá lugar en Chisinau (Moldavia) el Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales de Rugby Playa, organizado por Rugby Europe. El Orange Arena, situado en la capital de Moldavia albergará el campeonato, que contará con ocho selecciones masculinas y ocho femeninas. En lo que respecta a los hombres, estarán presentes Ucrania, Portugal, Polonia, Bulgaria, Chipre, Rumanía, Lituania y Moldavia. En el apartado de mujeres participarán las selecciones de Ucrania, Polonia, Bulgaria, Rumania, Lituania y Moldavia.

Orange Arena de Chisinau. / Costa Blanca Club de Rugby

Todo el campeonato estará emitido por la web de Rugby Europe https://www.rugbyeurope.eu/rugby-europe-tv. La competición arrancará el sábado 23 de agosto y a las 11:00 y cerrará a las 18:00 horas. El domingo 24 también tendrá el mismo horario, de 11:00 a 18:00 horas.

Una representación del Costa Blanca Club de Rugby, que recientemente organizó el Europeo de Rugby Playa de Clubes, acude a Chisinau, para en primer lugar aprender de la organización de la Federación Moldava de Rugby y posteriormente solicitar para 2027, la organización en la Costa Blanca de este importante Torneo de Selecciones Nacionales de Rugby Playa.