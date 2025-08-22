Rubén Perelló: "Quiero que la gente de Alicante se identifique con el HLA"

Ha arrancado la pretemporada el Lucentum y lo ha hecho con muchas caras nuevas pero sin la plantilla al completo todavía. Sobre las nuevas incorporaciones, Rubén Perelló ha señalado que las sensaciones son positivas y ha manifestado lo siguiente. "Estoy contento, no ha sido un verano fácil ni para el club ni para el staff a la hora de tener que confeccionar la plantilla. Entramos tarde en el mercado, pero se han dado diferentes circunstancias que nos han permitido incorporar jugadores que, a priori, no pensábamos que podrían estar con nosotros. Mucha ilusión y muchas ganas y estamos con la mente puesta en que, ojalá, podamos disfrutar de la temporada y no suframos como la pasada".

La plantilla contará con dos ilustres como Larsen y Brad Davison, el primero fue renovado y el segundo arrancará su segunda etapa con el HLA. "En los dos hay un aspecto suyo personal y han hecho un esfuerzo a todos los niveles. Están muy vinculados a lo que es el club y a Alicante. No puedo decir cosas malas de la ciudad porque es fantástica y aquí se vive fenomenal. El jugador cuando llega a cierto momento de su carrera no solo valora deportivamente, sino también que sus familias puedan sentirse a gusto. Para nosotros van a ser clave en el desarrollo de la temporada y en las aspiraciones que podamos tener como equipo. Son dos chicos comprometidos que ya conocen el club y dos fantásticas personas con las que seguro vamos a disfrutar durante toda la temporada", comentaba Perelló.

"Empezamos la confección de la plantilla con la renovación de Mwema. Naturalmente, la renovación de Larsen era uno de nuestros objetivos, pero éramos conscientes de que no era una tarea fácil. A partir de ahí, es cierto que lo de Brad sale un poco fuera de lo común, se dan diferentes circunstancias y ahí estuvimos listos en el mercado. Aprovechamos bien el timing y el momento ideal. Espero que llegue cuanto antes y tenemos muchas ganas de empezar a trabajar para ir generando sinergias", señalaba el técnico, ilusionado con la llegada del norteamericano.

La burocracia juega un papel decisivo en la Primera FEB a la hora de inscribir y fichar nuevos jugadores. Sobre esto, Perelló ha reafirmado la problemática. "No es sencillo porque hay un tema burocrático importante y ahí el club siempre hace el máximo, pero hay cosas que no dependen de uno mismo. Los jugadores extranjeros tienen que traer muchos papeles y hacer muchas gestiones. Tenemos a Mwema que va a jugar el Eurobasket con Bélgica y nos sentimos muy orgullosos de tener un jugador internacional. Ahora mismo tenemos siete jugadores aquí que se han ido incorporando en estos dos o tres días. Vamos a ver el resto cuando pueden llegar. Deseo que sea lo antes posible, pero soy consciente de que las dificultades no son solo nuestras".

Desde el club se ha manifestado que la plantilla está cerrada a día de hoy y así lo ha confirmado Rubén Perelló. Ha destacado el buen mercado realizado por la secretaría técnica y en principio el club contará con 11 fichas más la aparición de algún jugador que pueda estar entre el segundo y el primer equipo. "Estos son nuestros jugadores, son los que nos van a representar y los que van a llevar el escudo de Alicante durante toda la temporada por todo el territorio nacional. Vamos a ir a muerte con ellos y espero que estemos todos muy orgullosos", aseguraba el técnico mallorquín.

"La plantilla es una mezcla de todo. Naturalmente, hay jugadores que conocía, como Alex Jordá y Unai Mendikote. Son gente de mi confianza y sé lo que pueden aportar. En el caso de Alex su vuelta es muy merecida después de una carrera en la que ha estado muchos años fuera. Unai es un chaval excepcional que por circunstancias del mercado no ha podido cerrar otras cosas quizás más importantes. Es una mezcla de experiencia con alguna apuesta y con referentes. Poder incorporar a un jugador como Jordan Walker ha sido un gran acierto. Hasta el momento llevamos dos días, pero creo tiene una ética de trabajo muy buena y puede ser uno de los jugadores importantes", añadía.

Comunión con la afición

Sobre cuál es el objetivo real del Lucentum de cara a la temporada 2025/2026, Perelló no ha querido precipitarse y ha comentado lo siguiente. "Me gustaría hablar cuando tuviera a todos los jugadores aquí. Quiero ser siempre ambicioso, llegue a Alicante con un 0-8 y en dos semanas nos pusimos 0-10, pero vine aquí a salvar al equipo y lo conseguimos. Quiero que el equipo compita al máximo y eso es no ponerse límites. Primero quiero que el equipo sea una familia, segundo que juguemos bien al baloncesto y tercero que la gente de Alicante se sienta identificada. En la segunda parte de la temporada pasada ya volvimos a crear esa comunión con la afición. Disfrutamos en el Ferrándiz con auténticos partidazos, ganamos a Santiago, Burgos, Estudiantes, Tizona… La liga nos pondrá en el lugar que nos corresponde, no voy a contestar con el típico tópico de siempre, pero puedo asegurar que el equipo será ambicioso".

"Las circunstancias del año pasado nos pusieron en una situación en la que estuvimos 26 o 27 jornadas en descenso y nos salvamos a falta de dos jornadas contra Estudiantes teniendo la opción de, ganando los dos partidos, meternos en el "play-off" de ascenso. Esto es largo y hay que ser cautos, naturalmente queremos empezar bien y queremos que el equipo compita, pero con calma. No va a ser fácil unir todas las piezas del puzle y esto se va a ir dando conforme vayamos entrenando. Para mí hay cuatro equipos que están a otro nivel, pero se ha demostrado que en la Primera FEB cualquiera puede ganar", opinaba.

"Una parte es la directiva y la otra es Alicante, que para mí es un sitio especial, por eso hice una apuesta personal y profesional. Estoy muy a gusto, me siento valorado, querido, arropado y ha sido fácil, entonces cuando ambas partes estamos en el mismo camino todo es mucho más sencillo. Alicante, salvando algunas cosas que imagino que el club comentará en las próximas semanas, es un proyecto en el que no quería estar únicamente una temporada. Ojalá siga aquí tiempo y las cosas salgan como todos queremos que salgan", comentaba.

Rubén Perelló ha destacado a Obradoiro, Estudiantes, Coruña y Palencia como principales favoritos. "Ya no solo por la amistad, pero por la relación que tengo con Diego Epifanio, entrenador de Obradoiro y con Toni Ten, entrenador del Estudiantes, para mí son dos equipos que podrían competir para estar en mitad de tabla de ACB. Coruña y Palencia van a hacer buenos equipos y el resto creo que vamos a ver un poquito como se desarrolla. Me gustaría que estuviésemos compitiendo arriba, pero creo que estos cuatro van a estar por encima del resto".