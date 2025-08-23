El Alcoyano cierra plantilla con 22 futbolistas y siete fichas sub-23

El Alcoyano ha dado por cerrada su plantilla para esta temporada a una semana del final de la pretemporada con 22 futbolistas y siete fichas sub-23. El delantero Steven Prieto, procedente del Torrent y con un amplio bagaje en la Segunda Federación, ha sido el último refuerzo y desde el club ya no se espera que llegue ninguna otra incorporación.

Una plantilla que ha sido formada partiendo desde cero y a contrarreloj en apenas un mes de tiempo después de que se hiciese oficial la venta del club y el traspaso de poderes a Miguel Ángel Llorens, empresario local, que ahora cuenta con la mayoría accionarial.

La primera decisión fue designar a José Alemany como director deportivo y a Fran Alcoy como nuevo entrenador, ambos con una amplia experiencia en la Segunda Federación, categoría en la que se estrena el Alcoyano esta temporada tras el traumático descenso el pasado curso. Se trata de una plantilla con un presupuesto ajustado y en la que se ha mirado más el colectivo que las individualidades con la particularidad de que la mayoría de futbolistas cuentan con un amplio bagaje en la categoría en la que se debutará el próximo 7 de septiembre frente al Valencia Mestalla en El Collao.

Porteros están Jagoba Zárraga (Lleida) y Marcos Leganés (Ontinyent); como defensas Loren Fernández (Orihuela), Álex Alonso (Laredo), José Solbes (Lleida), Adolfo Romero (Xerez CD), Raúl González (Alzira), Fran Moreno (Marbella), Pablo Carbonell (Atlético Sanluqueño), Izan Linares (Castellón); centrocampistas, Sergio Chinchilla (Águilas), Dani Sánchez (Valencia Mestalla), Adrián Lledó (Lleida), Javi Soler (Águilas), Lado Mokhevishvilli (Linares), Víctor Sala (Alzira), Tiko Iniesta (Sabadell), Diego De Pedro (Yeclano); delanteros, Guille Andrés (Badalona), Joan Piera (Alizira), Steven Pietro (Torrent) y Rubén Catalá (El Palo).

El Alcoyano se presenta este miércoles ante su afición, un acto que hacía dos años que no se celebraba con la anterior propiedad. A su finalización, los de Fran Alcoy se medirán al UCAM Murcia, en lo que será el único partido de toda la pretemporada como locales.