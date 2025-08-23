El Club Nàutic La Vila Joiosa celebra con éxito La Fiesta del Socio 2025
El evento se llevó a cabo el 22 de agosto y congregó a socios, vecinos y amigos en una celebración que desbordó alegría, buena música y un ambiente excepcional
El 22 de agosto se llevó a cabo una velada en el Club Nàutic La Vila Joiosa que quedará en el recuerdo de todos los asistentes. La Fiesta del Socio 2025, bajo la temática "White Party", juntó a socios, vecinos y amigos en una celebración con alegría, buena música y un gran ambiente.
Desde el comienzo de la velada, el club se vistió de blanco para recibir a los asistentes, que vieron como nada más llegar fueron recibidos con una cena cóctel ofrecida por Hogar del Pescador, en colaboración con Casa de los Quesos, Jamones Juan Manuel y Codorníu, que pusieron el broche de oro gastronómico a la velada. También colaboraron TodaJet y la Cofradía de Pescadores.
La música fue otro gran protagonista en la celebración. El grupo La Gran Babylon ofreció un concierto que hizo cantar y bailar a los asistentes, teniendo la velada tintes de fiesta mediterránea, prolongada hasta altas horas de la noche.
Agradecimientos
Desde el Club Nàutic La Vila Joiosa se han mostrado muy agradecidos con la colaboración de todas las entidades y marcas que hicieron posible un evento tan especial. También quieren resaltar la dedicación y el esfuerzo del personal del club, ya que trabajó incansablemente para garantizar que todos los detalles estuviesen cuidados para que los asistentes pudiesen vivir una experiencia inolvidable.
El club define que la fiesta "no solo fue un éxito de participación, sino también una muestra del espíritu de comunidad, convivencia y amistad que caracteriza nuestro club. Sin duda, un evento que consolida al Club Nàutic La Vila Joiosa como punto de encuentro social y cultural en nuestra ciudad".
