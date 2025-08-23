Ciclismo
Etapa 1 de la Vuelta a España 2025, en directo
Se lanza la ronda española de la venganza, Jonas Vingegaard contra el UAE de Juan Ayuso y Joao Almeida
Redacción
En ausencia de Tadej Pogacar, la 80ª edición de la Vuelta se lanza este sábado en Turín con aires de venganza: Jonas Vingegaard, víctima del esloveno en el Tour en los últimos años, será el favorito número 1 para llegar a Madrid el 14 de septiembre con el maillot rojo, si no lo impide el UAE, que contará con la doble baza del español Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida.
"Estoy aquí para ganar", resume Vingegaard, doble ganador del Tour, quien tratará de aprovechar la oportunidad para convertirse en el primer danés que pone su nombre en el álbum de oro de la Vuelta. En su tercera participación puede ir la vencida, después de dos intentos fallidos, en los que ganaron sus compañeros del entonces Jumbo: Primoz Roglic en 2020 y Sepp Kuss en 2023.
Vingegaard, de 28 años, será el hombre a batir y así lo admiten sus rivales, que le reconocen como favorito indiscutible. Además, el nórdico estará protegido por un potente equipo que incluye hombres de garantía, como Kuss, Matteo Jorgenson o Victor Campenaerts, con un único objetivo: la victoria.
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- El aeropuerto Alicante-Elche aumenta los controles contra la piratería con cambios en la zona de buses y VTC
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina
- Elche y Santa Pola, en alerta por el 'dragón azul' en las playas
- Ni rojos ni etarras: la curiosa 'norma' de una playa de Alicante
- Guardamar vuelve a prohibir el baño en todas sus playas al hallar cinco ejemplares más de dragón azul
- La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante y La Vila con el segundo premio
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros