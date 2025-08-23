El Mallorca salva un punto en el último instante ante el Celta

Un tanto de Mateu Jaume al filo del tiempo reglamentario (m.88) dio un empate al Mallorca ante el Celta de Vigo este sábado (1-1) tras el gol inicial de Javi Rueda en un error de la defensa bermellona.

El Mallorca, conocedor de lo importante que era arrancar bien el partido para evitar males mayores, fue el que tomó el timón del encuentro con una presión alta y la voluntad de crear juego desde atrás.

Sin embargo, la primera gran intervención fue de Leo Román, acostumbrado a aparecer cuando más le necesita su equipo. Ilaix Moriba probó con un disparo desde más de 20 metros que se fue envenenando con el bote y el portero local tuvo que estirarse al máximo para evitar que los de Giráldez se adelantaran en el marcador.

El Celta se mostró cómodo esperando a que el Mallorca arriesgara con la pelota en sus pies, aunque en diferentes fases le costó contener la movilidad de los atacantes bermellones, más cómodos con la presencia de Mateo Joseph en punta.

El cántabro tuvo un debut interesante con varios desmarques que generaron las mejores oportunidades para el Mallorca en la primera mitad, siendo suyo el único disparo a portería del conjunto local hasta el paso por vestuarios.

A pesar del buen trabajo de los de Jagoba Arrasate, un error colectivo tiró todo por la borda y fue aprovechado por Javi Rueda. El carrilero, en su primera titularidad, aprovechó un despiste de Johan Mojica para ganarle la espalda y picar el balón ante la salida en falso de Leo Román.

La falta de refuerzos del Mallorca, que a nueve días para el cierre de mercado todavía no ha cubierto las carencias visibles del curso anterior, obligó a Arrasate a colocar una defensa de cinco ante la amarilla de Antonio Sánchez y dio entrada a Kumbulla, debutante en Son Moix.

El cambio no le sentó bien al cuadro insular y el Celta vivió sus mejores minutos sobre el terreno de juego adelantando metros y generando la sensación de que estaba más cerca su segundo gol que el del empate.

Los carrileros celestes hicieron muy largo el campo para un Mallorca al que le costaba mucho replegar filas y necesitó la ayuda de los centrocampistas para evitar que se creara una sangría en esa zona del campo.

Mención especial para el partido de Ilaix Moriba, muy completo en todas las facetas del juego y filtrando pases que pusieron en posiciones muy favorables a los atacantes del Celta.

Lo intentaron los futbolistas locales, que tuvieron un pequeño arreón de Mojica hasta que se le acabó la gasolina y de los jóvenes que entraron desde el banquillo, Marc Domenech y Jan Salas.

Del esfuerzo incansable de uno de ellos, Domenech, llegó la igualada a pocos minutos del final. Un balón que salvó en la línea de fondo lo envió al corazón del área, donde Mateu Jaume apareció en un despiste de la defensa rival para poner el balón en una escuadra y despertar a Son Moix.

Finalmente, al Mallorca no le dio para culminar la remontada y se tuvo que conformar con un empate frente al Celta, que dejó escapar su primera victoria de la temporada cuando la tuvo muy cerca.