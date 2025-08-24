La España de Alejandra Quereda logra dos bronces en el Mundial

No fue el color que se perseguía, pero la España dirigida por la alicantina Alejandra Quereda se colgó dos meritorias medallas de bronce en el concurso completo por conjuntos y en 5 cintas del Mundial de gimnasia rítmica de Brasil.

En el primero de ellos solo fueron mejores que las españolas las japonesas y las brasileñas, en una competición que no estuvo exenta de polémica al haber varias decisiones de los jueces que parecieron favorecer a las gimnastas locales. Con una puntuación total de 55.550 -27.200 en cintas y 28.350 en aros y pelotas-, el conjunto japonés se impuso con precisión y regularidad en ambas rutinas, muy cerca de lo alcanzado por Brasil (55.250) y más de un punto por encima de España(54.450).

Pronto se empezaron a complicar las cosas para las españolas. En el ejercicio de cintas, la selección tuvo un par de fallos importantes que le lastraron durante el resto del concurso. Después, en el resto de disciplinas, las pupilas de Quereda volvieron a recuperar, aunque con algún susto, su tónica habitual y estuvieron peleando con Brasil por la medalla de plata, aunque finalmente el segundo puesto fue para las anfitrionas.

Por ahí vino buena parte de la polémica del concurso. Además de que la organización dejó mucho que desear y hubo largas esperas nada habituales entre los diferentes ejercicios, el resto de países se quejaron con fuerza por lo que consideraron unas notas infladas en las actuaciones de las brasileñas.

Todavía quedaba una alegría más para la selección en el Mundial de Brasil. En la jornada del domingo, España volvió a colgarse otra medalla de bronce. Esta vez fue en la final de cinco cintas, en el que el combinado dirigido por Quereda realizó un vibrante ejercicio que les sirvió para subir de nuevo al podio, quedando tercero, solo por detrás de Japón y China.

Quereda, orgullosa

Alejandra Quereda elogió la capacidad de sus pupilas de sobreponerse a la caída en la rutina de cintas que las dejó en el tercer lugar. «Llevábamos un ejercicio muy bonito, pero hubo una caída en un elemento muy arriesgado. Son cosas que pasan cuando te la juegas», declaró la exgimnasta, plata olímpica en Río 2016.

«Ha sido una competición dura, pero hemos sido muy valientes, hemos controlado las emociones» Alejandra Quereda — Seleccionadora nacional de gimnasia rítmica

El conjunto español logró recomponerse en la segunda presentación, donde ejecutó una rutina mixta «llena de dificultad y llevada casi al máximo de lo programado», según la entrenadora.

Alejandra Quereda, en foto de archiv / Rodrigo Jimenez / EFE

La entrenadora lamentó que haya factores fuera del control del equipo: «Eso frustra, da rabia. Sabemos que hay cosas que no dependen de nosotras, y eso también pesa». A pesar de los contratiempos, Quereda destacó el temple de sus dirigidas: «Estamos súper contentas porque han sabido controlar las emociones y rematar con el segundo ejercicio. Fue una competición muy dura, pero también muy valiente».