Fútbol
Retiran en camilla a Leo Baptistao tras caer desplomado en el Cultural-Almería
El brasileño, autor del gol de la victoria almeriense, tuvo que salir del estadio Reino de León en camilla, tras caer desplomado cuando estaba siendo atendido en la banda
Leo Baptistao, el veterano jugador brasileño del Almería, protagonizó un enorme susto en el estadio del Reino de León, durante el partido entre su equipo y la Cultural Leonesa.
Mientras estaba siendo atendido en la banda, el jugador cayó desplomado: rápidamente fue atendido por los médicos de su equipo y los de la Cultural Leonesa, y retirado en camilla para ser trasladado a un hospital.
El jugador recuperó la consciencia antes incluso de salir del estadio.
El ex del Atlético, Betis y Espanyol, entre otros equipos, había marcado el único gol del partido, en el minuto 58.
Antes de sentirse indispuesto y caer desplomado, Baptistao había protagonizado un choque con un rival, concretamente, una 'cama' de un futbolista de la Cultural que le hizo caer al suelo desde una altura considerable.
El silencio se apoderó del estadio Reino de León, que asistió compungido a la evacuación del jugador hacia un centro hospitalario.
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar este sábado
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- La Guardia Civil detiene a un médico en Alicante por grabar a pacientes sin su consentimiento
- La suerte de la Lotería Nacional desembarca en Alicante
- La empresa de baño adaptado en Alicante estudia medidas contra el joven que 'prohíbe' el acceso a 'rojos' y 'etarras
- La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre