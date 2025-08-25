El Eón participa este fin de semana en el Torneo Internacional de Benidorm

El Horneo Eón Alicante sigue con su preparación de cara al gran reto que va a significar la Liga Asobal y para ello afrontará este fin de semana otro gran examen de pretemporada. Los días 28, 29 y 30 de agosto el conjunto dirigido por Fernando Latorre formará parte de una nueva edición del Torneo Internacional Handball en el Palau d'Esports l’Illa.

El evento permitirá al conjunto alicantino medirse con los italianos del AS Albatro de Siracusa, tercer clasificado en la máxima categoría transalpina la pasada temporada, y al Balonmano Servigroup Benidorm, recién descendido de Liga Asobal, en un triangular que llevará a Benidorm un balonmano de alto nivel.

Cartel del evento. / BM Benidorm

Tres jornadas de gran calidad

El Torneo Internacional Handball arrancará el próximo jueves 28 de agosto con el choque entre el anfitrión, el Balonmano Servigroup Benidorm (20:00 horas), y los italianos del AS Albatro, dirigidos por una leyenda del balonmano español como es Mateo Garralda, ocho veces campeón de la Liga Asobal, seis veces ganador de la Copa de Europa, campeón del mundo con Los Hispanos en Túnez (2005) y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta (1996) y Sídney (2000) entre otros muchos títulos.

Un día más tarde, de nuevo a las 20:00 horas y en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, el campeonato seguirá con el duelo entre el conjunto transalpino y el Horneo Eón. Para terminar, el sábado 30 (20:00 horas), se llevará a cabo el esperado derbi provincial con dos conjuntos rivales, como son el Horneo Eón Alicante y el Balonmano Servigroup Benidorm.

Para disfrutar de todos esos partidos, el Club Balonmano Benidorm ya ha puesto a la venta las entradas a un precio de cinco euros por partidos y un bono que permitirá presenciar todo el torneo por diez. El acceso al Palau será gratuito para socios, abonados y base de la entidad.

Balonmano Servigroup Benidorm

El presidente de la entidad benidormense, Jacobo Balongo, ha valorado no sólo la importancia deportiva del evento, sino también su capacidad de "darle a Benidorm lo que se merece, que es potenciar su visibilidad turística. Vivimos del sol, la playa y el turismo, y el balonmano puede ser también una gran herramienta para promocionar nuestra ciudad".

A pocas semanas de arrancar la temporada oficial, uno de los capitanes del Balonmano Servigroup Benidorm, Pablo ‘Colo’ Vainstein ha destacado la importancia del triangular como preparación. El internacional argentino asegura que "queremos rodaje y partidos de calidad antes de iniciar la liga. Sabemos que la temporada será muy dura, pero también ilusionante. Ojalá podamos hacer un gran año y dejar al club donde se merece".

En la misma línea, el director deportivo Ivan Nikcevic ha señalado que la campaña 2025/26 será "una prueba" para la entidad, pero se ha mostrado convencido de alcanzar el objetivo: "Nos enfrentaremos a dos equipos de alto nivel que nos van a venir muy bien para medirnos y saber qué debemos mejorar".