La pretemporada de Atticgo Elche y Elda Prestigio se cierra con un nuevo derbi franjiverde

Atticgo Elche y Elda Prestigio cerraron este fin de semana sus respectivas pretemporadas, antes de dar inicio a la liga Guerreras Iberdrola, máxima categoría del balonmano nacional femenino en la que militan ambos clubes de la provincia. En el duelo veraniego, las franjiverdes se impusieron por 27-24 en el pabellón Esperanza Lag, sumando su cuarta victoria en la fase de preparación.

El equipo dirigido por Joaquín Rocamora supo gestionar una renta inicial de tres goles para, a pesar del empuje de su rival, alcanzar ventajas de hasta cuatro tantos (12-8) e instalarse en un cómodo 13-10 al descanso. Las ilicitanas recuperaron la renta de cuatro goles durante la segunda parte, ampliados hasta cinco (21-16), aunque tuvieron que sufrir en la recta final del duelo, cuando el Elda Prestigio llegó a empatar.

La peor noticia del partido fue la lesión, al inicio del mismo, de la franjiverde Paola Bernabé, que se retiró con muestras de dolor, ayudada por el médico del Atticgo Elche, Luis Gutiérrez, tras una acción fortuita. En el plano deportivo, las visitantes no vieron portería hasta cerca del minuto ocho del encuentro, con una providencial Nicole Morales bajo palos (cuatro paradas en los once primeros minutos del duelo).

Debut en liga este sábado Una vez concluida la pretemporada, tanto Atticgo Elche como Elda Prestigio preparan su debut liguero, que coincide en día y hora: sábado 30 de agosto a las 19:00. Las franjiverdes visitan al Grafometal Sporting La Rioja y las eldenses reciben al Morvedre.

Desenlace franjiverde

La reacción eldense llevó consigo una nueva escapada ilicitana, desembocando en una recta final de la primera mitad en la que se mantuvo el equilibrio, por lo que el duelo se marchó a vestuarios con el resultado de 13-10. En la reanudación, el encuentro se enquistó en ventajas franjiverdes reducidas de manera puntual por el cuadro eldense hasta que las ilicitanas, fieles a su pundonor y con Morales de vuelta a la portería, pusieron el más cinco en el marcador (21-16).

En ese tramo final, el Elda Prestigio supo llevar el partido a su terreno y redujo la ventaja franjiverde hasta empatar a tres minutos para el final. Respondió Paula Agulló con maestría (24-23), en un tirón que concluyó en la victoria franjiverde por 27-24.