El increíble Getafe de Bordalás: líder con 15 jugadores y en guerra con el presidente por el traspaso de Uche

Superadas las dos primeras jornadas de LaLiga, si uno mira la parte de arriba de la clasificación se encuentra más o menos con lo esperado... con una llamativa excepción. Con 6 puntos, dos victorias, aparecen cuatro de los cinco primeros de la pasada temporada: Barça, Real Madrid, Athletic y Villarreal. La nota discordante la pone el Getafe, colíder pese a comenzar el campeonato con dos partidos fuera de casa. Pese a que, un año más, es la casa de los líos.

Arrancó la temporada con una sorprendente victoria en Balaídos frente al Celta (0-2) y este lunes prolongó su estado de gracia conquistando el Sánchez-Pizjuán (1-2) frente a un Sevilla con el que comparte muchos de sus males, especialmente la dificultad para inscribir jugadores por su angustioso límite salarial.

José Bordalás, entrenador del Getafe. / AFP7 vía Europa Press

Porque si de por sí resulta sorprendente el gran arranque del Getafe, un equipo llamado a luchar por la salvación, lo es aún más si se tiene en cuenta las circunstancias que rodean al equipo que entrena José Bordalás. El técnico alicantino solo dispone de 15 jugadores con ficha del primer equipo inscritos, dos de ellos porteros. De los nueve jugadores que ha incorporado este verano, solo tres de ellos han podido jugar en estas dos primeras jornadas: Mario Martín, Liso y Davinci, este último con ficha del filial.

Esta circunstancia llevó a Bordalás a hacer un único cambio el lunes en el Sánchez-Pizjuán. "En el banquillo hay jugadores con poca experiencia, chicos del filial que no tienen el nivel físico y es un riesgo muy alto. Solo hemos cambiado a Milla y porque no podía más", argumentó el técnico después de su segundo victoria del año.

El Getafe CF solo ha inscrito a tres de sus nueve fichajes. / GETAFE CF / Europa Press

Seis fichajes, a la espera

Neyou, Juanmi, Abaqr, Sancris, Kiko Femenía y Javi Muñoz esperan con impaciencia a que el club haga movimientos en el mercado que liberen margen salarial para que puedan ser inscritos, una situación similar a la Szczesny, Gerard Martín y Bardghji en el Barça.

Y he aquí el problema. El presidente, Ángel Torres, ha lamentado en los últimos días que LaLiga, a partir de la normativa, no acepte más avales personales firmados por él mismo para que su Getafe pueda reforzarse. "He vendido a uno de los mejores centrales de LaLiga por tres perras gordas para poder tener 16 o 17 jugadores inscritos. Lo hemos tenido que regalar casi", protestaba hace un par de semanas tras traspasar a Omar Alderete al Sunderland por unos 12 millones de euros.

La venta de Uche

Aquella operación no fue suficiente para hacer hueco a todas las nuevas incorporaciones, forzando al Getafe a hacer una nueva venta. Y el propio Torres, antes del partido contra el Sevilla, confirmaba que el elegido era y es Christantus Uche, quizá el futbolista más importante para Bordalás en estos momentos.

"Me veo obligado a venderle, no me queda más remedio. Mañana [por este martes] pasará el reconocimiento médico y se firmará la operación", explicaba sobre el acuerdo con el Wolves de unos 20 millones de euros... mientras Uche calentaba en el Sánchez-Pizjuán en el que puede ser su último servicio al Getafe. Jugó los 90 minutos.

La operación es una obra maestra, teniendo en cuenta que el Getafe pagó 500.000 euros por ficharle del Ceuta, de Primera RFEF, hace apenas un año. Pero el boquete que le dejaría al club azulón es tan importante que Bordalás no dudó en protestar en público por la operación tras la victoria contra el Sevilla.

La protesta de Bordalás

"Confiemos en que no se vaya, estoy en contra de que se vaya, porque es un jugador vital para nosotros, es importantísimo. Si se va Uche, tenemos un problema muy grave. No se puede estar a expensas de vender a un jugador tan importante", se quejó Bordalás, con la autoridad que le otorga ser, seguramente, la figura más importante de la historia del club madrileño.

Mientras tanto, con semejante incendio de puertas para dentro, Bordalás y su Getafe siguen haciendo magia. Adrián Liso, un chico que el año pasado marcó cuatro goles en 40 partidos con el Zaragoza en Segunda, es pichichi con tres tantos, empatado con Buchanan (Villarreal) y Mbappé (Real Madrid) y este viernes defenderán el liderato en Mestalla. ¿Con qué jugadores? Eso sigue siendo un misterio.