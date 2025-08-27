El Alcoyano se funde con su afición

Están cambiando las cosas en el Alcoyano, que pese a su descenso, quiere volver a conectar con su gente y con la ciudad de Alcoy. Con el cambio de propiedad, el club está llevando a cabo varios movimientos, como la modernización del Collao o la celebración del Trofeo Ciudad de Alcoy dos años después.

Llegó el esperado día de la presentación de los jugadores a la afición y arrancó a las 18:00 horas con la presencia de toda la cantera del club. Un día bonito para los más jóvenes del Alcoyano, como bien comentó el capitán Raúl González en la presentación del trofeo. Siguiendo con los eventos, llegó el turno del primer equipo, que arrancará la temporada con el reto de volver al tercer escalón del futbol español un año después, con una plantilla totalmente renovada.

La plantilla del Alcoyano está conformada por los porteros Jagoba Zárraga y Marcos Leganés; los defensas Loren Fernández, Álex Alonso, José Solbes, Adolfo Romero, Raúl González, Fran Moreno, Pablo Carbonell e Izan Linares; los centrocampistas Sergio Chinchilla, Dani Sánchez, Adrián Lledó, Javi Soler, Lado Mokhevishvilli, Víctor Sala, Tiko Iniesta y Diego De Pedro; y los delanteros Guillé Andrés, Joan Piera, Steven Prieto y Rubén Catalá.

Chiqui Linares, Miguel Ángel Llorens y Toni Francés. / Juani Ruz

Toda la jornada contó con la atenta mirada de Toni Francés, alcalde de Alcoy, Chiqui Linares, presidente del Alcoyano y Miguel Ángel Llorens, propietario de la entidad, algo que no había ocurrido en toda la campaña anterior. El evento también tuvo un minuto de silencio en recuerdo a Cristián Botella, excompañero de Pablo Carbonell en el juvenil. El futbolista del Alcoyano fue el encargado de darle un ramo de flores a la familia.

Victoria local

Cerró el telón el Ciudad de Alcoy con victoria para el conjunto local tras una tanda de penaltis en la que venció el Alcoyano por 5-3. Durante los 90 minutos reglamentarios no se movió el marcador pese a la insistencia de los de Fran Alcoy. Tuvo en las botas Loren el primero, pero el gol se resistía. También rondó el gol el Alcoyano con un balón al larguero y un tanto anulado.

El Alcoyano vence al UCAM en el Trofeo Ciudad de Alicante. / Juani Ruz

No estuvo exenta la polémica pese a ser un amistoso. El entrenador del UCAM, Germán Crespo, vio la roja en el minuto 90, al igual que Julito, por lo que el conjunto murciano se quedó sin su técnico para la decisiva tanda de penaltis.

El marcador no primaba la insistencia local y la suerte del Trofeo se tuvo que decidir en la lotería de los penaltis. La fortuna estuvo de parte del bando local y se alzaron con el trofeo en la edición XLV. Marcaron Steven, Diego de Pedro, Fran Moreno, Lado y Loren en la tanda de penaltis.