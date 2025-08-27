El Intercity renueva a Keyner hasta 2030 y lo envía cedido al Villarreal
El extremo hispano-venezolano de 18 años pasará una temporada, ampliable a otra más, en la "cantera grogueta"
El Intercity ha confirmado este miércoles la renovación del delantero Keyner hasta junio de 2030 para marcharse cedido al Villarreal por una temporada, con opción a otra más
Keyner Ron es un jugador venezolano y nacionalizado español de 18 años formado en la cantera del Intercity. Con los "hombres de negro" llegó incluso a debutar en el primer equipo del club alicantino en Primera Federación hace ya dos temporadas.
Durante la temporada pasada jugó en el CFI Alicante, filial del Intercity que milita en la Primera FFCV, con el que disputó 25 partidos en los que acumuló 1.214 minutos y anotó seis goles.
La proyección del joven extremo ha acelerado la renovación de su contrato por cinco años y la cesión de Keyner Ron al Villarreal, club de Primera División donde el delantero podrá seguir desarrollando su potencial en las categorías juveniles de la cantera "grogueta".
