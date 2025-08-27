La selección española de Powerchair se prepara en Alicante

El pabellón municipal Florida-Babel "Vicente Crespo" de Alicante acogerá los días 28, 29, 30 y 31 de agosto la última fase de preparación de la selección española de Powerchair, con la vista puesta en la Copa de Naciones de Europa 2025 que se celebrará en Italia del 17 al 25 de septiembre.

En esta competición participarán diez países, la anfitriona Italia, Irlanda, Irlanda del Norte, Inglaterra, Escocia, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca y España, de los que se clasifiquen en las cinco primeras posiciones tendrán derecho a participar en la Copa del Mundo de Powerchair a celebrar en Argentina el próximo año 2026. Un objetivo complicado para un joven combinado español, que tan solo hace cinco temporadas que tiene una competición asentada en el país, frente a otras naciones con una larga experiencia en este deporte y en competiciones internacionales.

Arturo, miembro de la selección durante un partido. / INFORMACIÓN

Pese a ello, participar en esta Copa de Naciones abre un ilusionante camino para los jugadores de Yann Grau, que, si bien son conscientes de que los países favoritos son Francia, Inglaterra o Dinamarca, no pierden la ilusión por competir y conseguir alguna de las cinco plazas para asistir el próximo año al mundial de Argentina. Junto al entrenador Yann Grau, estará como segundo preparador Javier Belda, formando la plantilla los siguientes jugadores, Aarón, Reduán, Guerrero, Samuel, Marcos, Arturo y Curro.

Alicante tiene un gran peso en esta selección, ya que Arturo, Marcos y Samuel son alicantinos. Los dos primeros son jugadores del Xaloc Alacant y Samuel, también lo fue hasta la temporada pasada. El equipo técnico también es alicantino. El conjunto local ha sido campeón de Liga en tres ocasiones de cuatro, y campeón de Copa, en una.

Marcos, pichichi y MVP de la Liga 2024-25. / INFORMACIÓN

Es una buena ocasión para que los aficionados conozcan este joven deporte durante estos cuatro días, además con el aliciente de contemplar al equipo francés de Primera División, el Nanterre, que aprovechará esta estancia en Alicante para participar en esta última puesta a punto de nuestra selección.