Zaira Benítez: "Estamos orgullosas de lo que estamos logrando"

Arranca la nueva temporada el Atticgo Balonmano Elche y lo hace con la ilusión renovada. Tras caer en la gran final de la Liga Guerreras Iberdrola por tercera vez consecutiva, empieza un nuevo curso con el título como gran meta y con el sueño de volver a reinar en Europa al igual que hace dos temporadas. No será una tarea fácil y la retirada de la gran capitana María Flores tampoco ayudará, pero las chicas dirigidas por Joaquín Rocamora están preparadas para romper por primera vez la gran barrera que tanto se está resistiendo.

Zaira Benítez posa en el Esperanza Lag. / Áxel Álvarez

Pregunta: Arranca este sábado la temporada en Logroño, ¿cómo llega el equipo?

Respuesta: Llegamos bastante bien, estamos terminando de completar todos los objetivos que nos marcamos. Hemos entrenado bastante bien. Obviamente tenemos muchas cosas que mejorar, pero las nuevas incorporaciones se están adaptando bastante bien al resto de jugadoras. Estamos muy preparadas.

P: ¿Ha sido una pretemporada dura?

R: Todas las pretemporadas son muy duras. Venimos de un descanso necesario, pero luego cuesta volver a la rutina. Ha sido muy buena pretemporada, todas hemos estado trabajando con el objetivo de mejorar tanto individualmente como colectivamente. También estamos ayudando a las nuevas a que estén lo mejor posible y puedan adaptarse rápido.

"La baja de María Flores es muy importante, nos ha ayudado mucho" Zaira Benítez — Jugadora del Atticgo

P: ¿Qué esperan del rival en el primer partido?

R: En La Rioja siempre nos ha costado, es un rival difícil y tiene nuevas incorporaciones. Tenemos que centrarnos en lo que llevamos entrenando estas semanas. Focalizarnos en nosotras, en hacer lo que sabemos y el resultado ya se verá.

P: ¿Qué objetivos se marcan en liga para esta temporada?

R: El objetivo es intentar sacar lo mejor de nosotras en cada partido, intentando darlo todo en cada segundo y no pensar tanto en el resultado, sino en hacer lo que tenemos que hacer. Centrándonos en el crecimiento tanto individual como colectivo. Luego, los resultados ya vendrán.

P: Arranca su cuarta temporada en el Atticgo, ¿cómo se afronta en lo personal el hecho de ser una de las veteranos del equipo?

R: Lo afronto con mucha ilusión y muchas ganas. Estoy muy agusto con mis compañeros y con el cuerpo técnico. Estoy encantada, arranca la temporada con la ilusión de seguir mejorando en todo y de poder ayudar en lo que pueda al equipo.

P: ¿Ha cambiado mucho el vestuario con la marcha de María Flores?

R: La figura de María Flores era muy importante, no solo como capitana. Nos apoyaba en todo y lo sigue haciendo ahora, aunque ya no la tengamos día a día. Nos ha ayudado mucho y es una baja muy importante.

P: ¿En qué ha hecho énfasis el entrenador, Joaquín Rocamora, durante esta pretemporada?

R: A nosotras, las que llevamos más tiempo, nos ha incidido en mejorar las pequeñas cosas que debemos cambiar y a las nuevas en adaptarse y en que no se preocupen. El inicio siempre es duro, pero el entrenador está intentando que estemos todas lo mejor posible.

Zaira Benitez, con el balón en las manos. / Áxel Álvarez

P: ¿Caer ante Bera Bera en la final de liga fue un palo duro?

R: Las finales son 50/50. Sabíamos que podía pasar. Al perder el primer partido salimos con muchas más ganas en Elche, éramos conscientes de que si perdíamos se acababa. Caer en una final siempre es un palo grande, aunque estoy muy contenta de haber llegado, porque ya van tres. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien, intentaremos tener la suerte de cara en la próxima.

P: El hecho de haber llegado tres veces seguidas a la final, ¿genera frustración u orgullo?

R: Es una mezcla de ambas. Todo el mundo quiere ganar y más en una final llegando tres veces. No todo el mundo puede estar ahí y ningún equipo ha conseguido lo que hemos hecho nosotras. Estamos orgullosas.

"Vamos a trabajar para volver a estar en la final otra vez" Zaira Benítez — Jugadora del Atticgo

P: ¿Qué cree que le falta al equipo para poder romper esa barrera?

R: En estos momentos son pequeños detalles y fallos que hacen que se decante hacia un lado o hacia otro. Tenemos que mejorar esos detalles y esa competitividad. También debemos estar más concentradas para no volver a cometer los mismos errores. Nosotras vamos a trabajar muy duro para intentar estar en esa final otra vez. Ojalá podamos ganarla.

P: ¿Y en Europa? ¿Qué objetivos se marcan?

R: Volvemos a la competición y es importante. Nos va a venir muy bien para seguir creciendo individual y colectivamente, al final todo el mundo se va a poner el objetivo de ganarla otra vez, pero vamos paso a paso porque no es fácil. Lo afrontamos de la mejor manera posible y a ver donde llegamos, ojalá se repita la misma historia.