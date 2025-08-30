Anna Comet, ultraatleta: “En mi primer embarazo me criticaron mucho por correr con barriga”

La maternidad es una de las asignaturas pendientes del deporte profesional. Pausar una carrera deportiva para ser madre es una decisión valiente que algunas atletas toman a pesar de la incertidumbre acerca de su recuperación derribando tabús y rompiendo estigmas. La ultraatleta catalana Anna Comet (Girona, 1983) es una de ellas. Tras ser madre por segunda vez hace poco más de siete meses, la corredora de trail vuelve a la competición este fin de semana en Chamonix en la UTMB de Mont-Blanc para tratar de conseguir una plaza para disputar el mundial.

“Cada embarazo y cada mujer es una historia completamente distinta. Me he recuperado mucho más rápido de este segundo embarazo que del primero. La preparación es clave”, afirmaba la atleta a principios de verano tras volver a la competición en la UTMB de Andorra. “Tras este segundo parto pude volver a subirme a la bici y a entrenar en el gimnasio cuatro o cinco días después de parir y después de unos 20 días entrenando suave y escuchando al cuerpo a las tres semanas empecé a entrenar más intenso. Con el primero tardé bastante más en sentirme cómoda, no corrí hasta pasados dos meses. Trabajar bien el suelo pélvico es fundamental”, puntualiza.

“No es solo el físico, también hay que readaptar el cuerpo en el plano hormonal. Hasta los seis meses no he podido dejar el posparto atrás en los entrenamientos”, afirma. A mediados de julio no se encontraba todavía recuperada al 100%. Rodearse de profesionales deportivos especializados en el embarazo para preparar mejor cada fase de la gestación le ha permitido una recuperación en tiempo récord.

Críticas por correr con barriga

Contar con la supervisión de esos profesionales le permitió seguir entrenando con las máximas garantías tanto para ella como para el bebé durante todo el proceso gestacional. “Hace seis años, me criticaron mucho por correr embarazada, me soltaron comentarios de verdadera pesadilla a pesar de no estar haciendo nada malo, al revés, corría por salud. Pero a la gente le chocaba mucho ver una barriga enorme como la mía en una corredora. En este segundo embarazo, en cambio, ha sido muy distinto, estamos normalizando hacer deporte estando embarazada”, rememora la corredora. “Corrí 14 kilómetros cómodamente el día antes de parir. Es muy importante llegar fuerte al parto”, confiesa y añade que la tecnología disponible actualmente ha facilitado mucho las cosas. "El propio reloj que uso, en la App de Coros, me da mucha información para medir y controlar mejor todo el proceso”, añade.

“Tener referentes ayuda. Ver mujeres deportistas que son madres y son capaces de rendir a un nivel muy alto también da alas a las nuevas generaciones”

Sin embargo, y a pesar de este cambio de mentalidad que está experimentando la sociedad, para las atletas, la maternidad sigue siendo un salto al vacío. Anna, a Gil lo tuvo con 35 años y a Lluc con 41. “Nunca es buen momento, da miedo ponerlo todo en pausa cuando has luchado tanto por llegar donde estás. Es una decisión dura emocionalmente porque además suele coincidir el momento de plenitud de tu carrera con el mejor para gestar”, explica la corredora. “Tener referentes ayuda. Ver mujeres deportistas que son madres y son capaces de rendir a un nivel muy alto también da alas a las nuevas generaciones”, explica.

Ser competitiva tras la maternidad

Cada vez es más habitual encontrar atletas de élite que han podido volver a ser competitivas tras ser madres, pero es innegable que existe una fuerte incertidumbre porque muchos factores pueden afectar a esa reinserción. “Es posible recuperarse físicamente y estar al 100% tras un embarazo pero hay muchas incógnitas que pueden afectar a la recuperación como la calidad del sueño, el cambio del estilo de vida, etcétera. En mi caso, fue más fácil la segunda vez porque el cambio también fue menor. Ya era madre y no tuve que adaptar tantas rutinas tras el parto”, añade. Además, la experiencia de su primer embarazo y su recuperación le dieron fuerzas para emprender esta segunda gestación.

Tras tener a su primer hijo en 2018, Anna consiguió uno de sus hitos más importantes en su carrera, ganar el Marathon des Sables en 2022. “Es un proceso lento, pero se puede volver a ser competitiva”, sentencia. A pesar de que el entorno ha cambiado mucho y se han derribado muchas barreras en este campo, sigue faltando todavía un acompañamiento institucional mayor para ellas. “Se ha mejorado mucho, es más fácil poder pedir la baja o encontrar profesionales especialistas, pero falta todavía dar un paso más allá desde los organismos o el CSD para acompañar a las madres en la reinserción, por ejemplo”, zanja la corredora.