Atticgo Elche y Elda Prestigio suman sus primeros triunfos

Debutó con victoria el Atticgo Balonmano Elche en la Liga Guerreras Iberdrola gracias a un encuentro coral, trabajado y defensivo ante el Grafometal Sporting La Rioja (13-19). El duelo, que contó con pocos goles, se decidió en la segunda mitad tras una gran mejoría del conjunto visitante en la parcela defensiva, lo que llevó a solo recibir cinco tantos en todo el segundo acto. El paso por vestuarios fue clave y las ilicitanas demostraron en la segunda parte su gran nivel.

Arrancó el encuentro en La Rioja y también la temporada oficial para el Atticgo. Era la primera prueba de fuego para las de Joaquín Rocamora tras caer en la gran final de la temporada pasada ante Bera Bera.

Como no podía ser de otra manera, la igualdad se apoderó del parqué en los primeros instantes y se extendió durante toda la primera mitad. Ventajas de un gol y empates fueron la tónica durante los primeros 30 minutos. El Palacio de los Deportes de La Rioja estaba disfrutando de un encuentro en el que primaban las defensas y la intensidad. Al paso por vestuarios el marcador era de 8 a 9 favorable a las ilicitanas.

El entreacto sentó mejor al conjunto visitante, el cual entró al terreno de juego con energías renovadas y nuevas ideas. Pese a que el primer tanto fue obra local, el equipo dirigido por Joaquín Rocamora empezó a demostrar su calidad y a dejar clara su condición de favorito. La intensidad defensiva creció y con ello los problemas para las locales de cara a portería. Del empate a 9 se pasó al 10-14, un resultado y una diferencia que a la postre serían determinantes. Esta renta fue suficiente para que el Atticgo, tirando de oficio y veteranía, pudiese sacarle partido durante el resto del encuentro.

La máxima goleadora del envite fue Blanca Benítez, jugadora de La Rioja, con cinco dianas. No obstante, la sevillana estuvo muy sola en la parcela ofensiva, ya que ninguna otra compañera sumó más de 2 tantos. Por el lado del conjunto ganador, las más destacadas fueron Carmen Figueiredo y Jimena Laguna, con cuatro y tres goles respectivamente. De esta forma, el Atticgo debuta con victoria en la temporada 2025-2026. Primer reto superado antes de recibir a Super Amara Bera Bera el próximo 10 de septiembre a las 20:00 horas en el Esperanza Lag.

El Elda Prestigio vence en su debut. / Liga Guerreras Iberdrola

Elda Prestigio

El arranque de temporada para el conjunto de Prades llevaba al Elda Prestigio a jugarse los primeros puntos en litigio ante el Morvedre de Puerto de Sagunto. El encuentro, marcado por imprecisiones y detalles ofensivos, tuvo a las alicantinas con pequeñas rentas en el electrónico. Morvedre entró de lleno en el partido llegando a igualar este (13-13).

Tras el descanso reseteó Elda Prestigio, quien ajustó y afinó las imprecisiones del primer tiempo, gracias a una mayor solidez defensiva que le permitía ir abriendo el marcador a su favor. El tramo final lo encaró con renta (25-18) a falta de diez minutos y con ello sentenció y sumó los primeros puntos de la temporada ante un rival, a priori de su liga (32-24)