El Athletic asalta la Cartuja y mantiene el coliderato

El Athletic Club de Bilbao ganó 1-2 a un buen Betis en el Estadio La Cartuja y se sitúa colíder de LaLiga con un pleno de tres triunfos en las tres primeras jornadas gracias a su mayor acierto en la segunda mitad de un partido muy igualado y en el que los goles de Marc Bartra, en propia puerta, y de Aitor Paredes condenaron al equipo andaluz.

Tras llegar con empate a cero al descanso, después de un primer tiempo con mucho ritmo, equilibrado y con ocasiones claras en ambas áreas, en el segundo el Athletic se adelantó en el minuto 60 con un tanto en propia meta de Bartra, lo que acusó mucho el Betis, que encajó el 0-2 en el 85, obra de Paredes, y sólo pudo recortar el marcador en el tiempo añadido por medio del congoleño Cédric Bakambu.

En un duelo entre dos aspirantes a Europa, al que los béticos llegaron quizás con algunas dudas por sus dos empates fuera (Elche y Celta, el pasado miércoles en partido adelantado de la sexta jornada) y el Athletic más firme, con un pleno de dos triunfos, Manuel Pellegrini rotó a los laterales, con Ángel Ortiz y el dominicano Junior Firpo por Bellerín y el suizo Ricardo Rodríguez; y suplió al lesionado Aitor Ruibal con Pablo García, un joven con calidad y descaro.

Ernesto Valverde cubrió la baja de Iñigo Ruiz de Galarreta, su motor en el medio campo, con Beñat Prados y alineó en la media punta al talentoso Oihan Sancet por el delantero Maroan Sannadi, con Berenguer como hombre más adelantado.

El choque arrancó con mucho ritmo, con el Athletic algo superior en la batalla en el centro del campo para intentar lanzar en ataque, con Sancet como último pasador, a los hermanos Williams, pero el Betis, sin embargo, se mostró más dinámico y vertical en sus acciones ofensivas, con un fútbol veloz e incisivo con el que llevó más peligro a la meta de Unai Simón.

El argentino Giovani Lo Celso tuvo la primera ocasión poco antes del primer cuarto de hora, recogió un balón suelto en la frontal del área y su disparo con el exterior del pie izquierdo se marchó ligeramente desviado. Replicó Iñaki Williams en un mano a mano ante el meta verdiblanco que salvó, providencial, Álvaro Valles a los 19 minutos.

El canterano bético Pablo García avisó con la zurda en un pase del colombiano Cucho Hernández, siempre muy activo, pero el balón se fue alto por poco. En la pugna permanente entre ambos equipos, con Nico Williams apagado y bien tapado por el joven Ortiz, su hermano Iñaki la tuvo de nuevo tras un servicio de Sancet. No la enganchó bien y malogró la ocasión.

El conjunto andaluz insistió, con un juego más directo que de elaboración, y sobre la media hora Pablo García, el más omnipresente en el ataque local, se sacó un remate que desvió Areso y dio en la parte superior del larguero. Aún así, el Athletic dio un paso al frente antes del descanso, pero sin éxito.

En la reanudación, el Betis salió muy fuerte e hilvanó tres ocasiones en los seis primeros minutos, en una acción en el área de Lo Celso que abortó Parades, un disparo fuera de Cucho Hernández y un pase con mucho peligro del colombiano a Pablo García que interceptó, oportunísimo, Yuri. El conjunto vizcaíno, dormido tras el paso por los vestuarios, cometió una imprecisión detrás de otra y sólo despertó tras reclamar, sin éxito, un penalti por un leve pisotón de Bartra a Sancet.

Además, tuvo un golpe de fortuna a los 60 minutos y se colocó con 0-1 en el marcador, tras un buen centro desde la izquierda de Yuri Berchichey al interior del área que, en su intento despeje, desvió Bartra hacia su propia portería, un gol que validó el VAR tras su revisión al considerar que no estuvo condicionado por un posible fuera de juego previo.

Este mazazo afectó bastante al equipo sevillano, que perdió gas y ya no fue el mismo. Pellegrini buscó que los suyos reaccionaran haciendo debutar al centrocampista colombiano Nelson Deossa, que relevó a Pablo García a falta de 18 minutos más el añadido para el final, junto con la entrada del punta congoleño Bakambu por Riquelme.

Pero el cuadro de Valverde tiró de oficio y mantuvo su ventaja sin pasar apuros ante un Betis que bajó mucho su nivel echó en falta más piezas en su banquillo para dar más fuerza al equipo en pos de la igualada. Además, sentenció el choque con el 0-2 a los 85 minutos con un centro del recién incorporado Robert Navarro que remachó de cabeza Paredes, entrando desde atrás, tras lo que Bakambu maquilló el resultado con el 1-2 en el tiempo añadido.