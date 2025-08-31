Atletismo popular
Carrera al Amanecer 2025: Al runner que madruga, Santa Pola le ayuda
La 29ª edición de la prueba ha batido récord de participantes, con triunfos de Francisco Vicente Maciá y Remei Verónica Gonzálvez
El verano apura sus últimos días y Santa Pola lo ha celebrado, ya en plenas fiestas locales, con madrugón, carrera y chapuzón en el mar. La edición número 29 de la Carrera al Amanecer ha sido este domingo un éxito de participación, con récord de inscritos, un gran ambiente y la confirmación de un evento que da colorido a la localidad y que refuerza el compromiso con el deporte.
Un total de 2.030 inscritos, con otro medio millar en lista de espera, según datos facilitados por el Club Atletismo Santa Pola, organizador de la prueba, han tomado la salida en la emblemática Plaza Félix Rodríguez de la Fuente, en la Avenida Santiago Bernabéu. Dos nombres con ilustre e historia que han dado la bienvenida, prácticamente con los primeros rayos de luz del día, a esos dos millares de runners.
Tanto en la línea de salida como durante todo el recorrido de 6 kilómetros el ambiente ha sido de celebración, aunque ello no ha quitado que los más rápidos hayan tenido su recompensa en forma de podio. Eso sí, en la línea de meta a todos los participantes les esperaba su premio particular, con un apetitoso bocado y bebida para reponer fuerzas y combatir el calor.
Ganadores de la Carrera al Amanecer
La carrera ha transcurrido junto al mar, con las mejores vistas posibles para los corredores, lo que ha amainado cualquier posible sufrimiento característico de este tipo de pruebas. El primero en cruzar la línea de meta ha sido Francisco Vicente Maciá, ganador en categoría masculina, con un tiempo de 19 minutos y 35 segundos. Le han acompañado en el podio Carlos Díez (20:08) y Antonio Vicente Galvañ (20:21).
En categoría femenina la más veloz en completar un recorrido prácticamente llano ha sido Remei Verónica Gonzálvez, que ha parado el crono en 23 minutos exactos, seguida por Yaiza Blasco (23:41) y Etel Jover (24:15).
Conforme iban llegando los participantes el pelotón de corredores, aficionados, familiares y amigos se ha ido engrosando y la prueba deportiva ha dado paso a la mencionada jornada de convivencia. Al menos por esta vez seguro que madrugar ha merecido la pena.
