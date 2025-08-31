Fernando Latorre: "Necesitamos estos partidos"

Sigue la puesta a punto del Horneo Eón de cara al debut en la Liga Asobal frente al Barcelona y antes de ello, el conjunto dirigido por Fernando Latorre ha saldado con triunfo su paso por el Torneo Internacional de Benidorm. "Ha sido un muy buen partido en líneas generales de los dos equipos. Me ha gustado mucho el nivel de juego, hemos visto que Benidorm es un grandísimo equipo. Tienen jugadores de categoría Asobal y eso se ha demostrado", comentaba el técnico tras la finalización de la final.

Fernando Latorre ha reconocido que el conjunto alicantino "necesita" estos tipos de partidos, además, ha confirmado que las sensaciones son muy positivas, ya que "el equipo mantiene la tranquilidad". El técnico ha añadido lo siguiente. "El primer partido fue más extraño y distinto, con diferentes características. Estoy muy contento con el rendimiento de todos. Es un placer jugar aquí en Benidorm contra ellos, nos intentan jugar muy bien al balonmano".

"Independientemente del resultado, que hoy era lo de menos, siempre viene bien ganar para la confianza. Estoy muy contento con lo que hemos intentado hacer y nos sirve mucho para el futuro", sentenciaba Fernando Latorre.

Fabio Teixeira

Por su parte, el nuevo jugador del Eón, Fabio Teixeira ha calificado el partido como "intenso". "Hemos conseguido hacer lo que nos pedía Fernando. La semana que viene tenemos otro frente a Caserío en casa, por lo que tenemos por delante una semana de trabajo", comentaba el extremo izquierdo portugués de 25 años.

"Gracias a todos los que han venido, seguimos trabajando para el debut en ASOBAL, en dos semanas estaremos a tope", señalaba. Además, sentenciaba lo siguiente. "El equipo ha estado bien, siguiendo los consejos de Fernando. El segundo tiempo entramos un poco mal, pero con el paso de los minutos conseguimos mejorar. Seguimos trabajando para que esas cosas malas desaparezcan y en liga vaya todo bien".